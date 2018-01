Sci | Shiffrin da record | l' Italia va a picco

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Classifica generale femminile : Mikaela Shiffrin vince a Oslo e allunga su tutte : Mikaela Shiffrin ha vinto il City Event di Oslo e ha ulteriormente allungato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. La statunitense ora ha 471 punti di vantaggio su Viktoria Rebensburg e ha praticamente ipotecato la conquista della Sfera di Cristallo, Petra Vlhova terza a oltre 500 punti. Di seguito la top ten della Classifica generale di Coppa del Mondo. # ATLETA NAZIONE PUNTI 1. Mikaela ...

Sci - Myher vince il parallelo di Oslo : flop dell'Italia. Anche con le donne : dominio Shiffrin - deludono le azzurre : La prossima tappa di coppa del mondo sarà lo slalom speciale di Zagabria, in Croazia: Prima mAnche alle 12,45 e seconda alle 16,30 su un pista che i passato ha riservato buoni risultati agli azzurri ...

Sci : Shiffrin vince anche parallelo Oslo : (ANSA) - Oslo (NORVEGIA) 1 GEN - La campionessa Usa Mikaela Shiffrin continua anche nel 2018 la sua serie positiva ed ha vinto ad Oslo lo slalom parallelo di coppa del mondo di Capodanno. Per lei e' il 37/o successo in carriera a soli 22 anni. Seconda la svizzera Wendey Holdener e terza l'altra svizzera Melanie Meillard. Deludente l'Italia che ha schierato due delle ...

Sci alpino - City Event Oslo 2018 – Dominio di Shiffrin - vittoria di Myhrer. Out Hirscher - italiani fuori agli ottavi : La Coppa del Mondo 2018 di sci alpino è ripartita con il City Event di Oslo, prima gara dell’anno solare che è appena cominciato. Nella capitale norvegese è andato in scena uno spettacolo molto gradevole ma rovinato parzialmente dalla nebbia che ha fatto capolino sulla mitica collina di Holmenkollen. A festeggiare sono stati Andre Myhrer e Mikaela Shiffrin, poca gloria per gli italiani. MASCHILE – Netta vittoria di Andre ...

Sci alpino - City Event Oslo 2018 : Hirscher e Shiffrin favoriti - i norvegesi sognano in casa. L’Italia vuole provarci : Il nuovo anno della Coppa del Mondo di sci alpino si apre da Oslo. Sarà la storica collina di Holmenkollen ad ospitare un City Event. Si gareggia domani in notturna per uno spettacolo assolutamente garantito e saranno davvero presenti i migliori dello slalom mondiale. Infatti alla gara hanno accesso i primi 12 della graduatoria dello slalom ed i migliori 4 della generale. Tra gli uomini fari puntati sul grande duello tra Marcel Hirscher ed ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2017-2018 : la graduatoria dopo il gigante di Lienz. Mikaela Shiffrin comanda la generale. Rebensburg in testa in gigante : Mikaela Shiffrin continua a comandare la Classifica generale di Coppa del Mondo, ma deve inseguire in quella di gigante una Viktoria Rebensburg che oggi grazie al secondo posto guadagna qualche punto sull’americana (terza). Risale in Classifica anche Federica Brignone, tornata al successo in quel di Lienz. La Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2017-2018 1 Shiffrin Mikaela USA 881 2 Rebensburg Viktoria GER ...

Sci alpino - Federica Brignone INCANTEVOLE!!! L’azzurra conquista Lienz - battute di un soffio Rebensburg e Shiffrin! : L’Italia dello sci alpino si è sbloccata e non si ferma più. Dopo la vittoria di Dominik Paris nella discesa di casa a Bormio, oggi tocca ad uno straordinario successo di Federica Brignone nel gigante di Lienz. Per la sesta volta in Coppa del Mondo la nativa di Milano sale sul gradino più alto del podio, tornando a vincere dopo l’ultima gara della scorsa stagione ad Aspen, quando tutto il podio si era colorato di azzurro. Dieci anni ...

Sci - Coppa del Mondo - Brignone trionfa nel gigante di Lienz - battuta la Shiffrin : Una straordinaria Federica Brignone conquista la vittoria nel gigante di Lien, in Austria. Una seconda manche mozzafiato con le ultime sette atlete a scendere racchiuse in una manciata di centesimi. ...