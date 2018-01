Sci | quattro azzurri al team event di Oslo

Quattro matrimoni e un funerale : gli eventi (reali) che hanno laSciato il segno : Il 2018 dei reali si annuncia succulento. Ma anche l’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle nei palazzi d’Europa non è stato da meno. Con Quattro matrimoni (celebrati, falliti, annunciati) e un funerale da Guinness dei primati, il 2017 passato delle royal families ha avuto (almeno) dodici eventi che hanno lasciato il segno. Gennaio – Inizia la battaglia La loro unione nel 2006 aveva dato scandalo per via della giovane età dei ...

Sci alpino - City Event Oslo 2018 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Quattro azzurri al via : Il 2018 dello sci alpino inizierà col botto. In programma ad Oslo c’è il City Event sulla leggendaria collina Holmenkollen. La FIS ha comunicato oggi i partecipanti, 16 uomini e 16 donne: alla gara hanno accesso i primi 12 della graduatoria dello slalom ed i migliori 4 della generale. Il via è previsto alle 16.05: si gareggerà su due piste, la rossa e la blu, entrambe con 18 porte e 1 salto. Mikaela Shiffrin e Linus Strasser sono i ...

Sci alpino : la squadra femminile italiana di slalom si ritrova a Pozza di Fassa. Quattro le atlete impegnate a Lienz : Dopo aver festeggiato il Natale, la squadra femminile di slalom speciale si ritrova in Pozza di Fassa agli ordini del capo allenatore Matteo Guadagnini coadiuvato direttore sportivo Massimo Rinaldi. Ebbene, sono state convocate per questo raduno Michela Azzola, Chiara Costazza, Irene Curtoni e Roberta Midali. Le Quattro atlete saranno impegnate giovedì 28 dicembre nella gara di Coppa del Mondo di slalom a Lienz, Austria. Si aggregherà al gruppo ...

Sci alpino - la squadra femminile di CdM di diScipline tecniche a Pozza di Fassa : quattro le azzurre convocate : E' il programma delle componenti della squadra femminile di Coppa del mondo di discipline tecniche. Infatti, il Capo allenatore Matteo Guadagnini, di intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, ...

Dopo il terremoto : quattro storie di rinaScita della Valnerina Umbra : "Restart. Comunità resistenti" è un progetto finanziato dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria per raccontare la vita dei “montanari” di...

Tournée 4 Trampolini 2018 : alla scoperta delle quattro località che hanno fatto la storia del salto con gli Sci : Il mondo degli sport invernali si appresta a vivere una delle competizioni più calde ed appassionanti della stagione: la Tournée dei quattro Trampolini. Giunta all’edizione numero 66, affonda le sue radici nella culla del salto con gli, tra Germania e Austria. Si inizia il 29 con la prova di qualificazione da Oberstdorf e si va avanti fino al 6 gennaio, quando Bischofschofen ospiterà l’ultima gara della Vierschanzentournee. Andiamo a ...

Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 : PAZZESCO MARCEL HIRSCHER! L’austriaco rischia - quasi si ferma e vince per quattro centesimi! Settimo Moelgg : MARCEL Hirscher è semplicemente mostruoso e vince lo Slalom di Madonna di Campiglio valido per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sul Canalone Miramonti, il campione austriaco mette in scena una seconda manche da consegnare direttamente agli annali e vince per quattro centesimi sullo svizzero Luca Aerni. Terzo, per un centesimo, il norvegese Henrik Kristoffersen. Hirscher partiva con 37 centesimi di vantaggio su Aerni, avendo chiuso al ...

Umbria vincitrice di quattro progetti di ricerca Scientifica : La Regione Umbria è risultata vincitrice di quattro progetti di ricerca scientifica in ambito sanitario, promossi dal Ministero della Salute, attraverso un bando rivolto agli operatori del Servizio ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Font Romeu 2017 slopestyle : i convocati dell’Italia. Saranno quattro gli azzurri al via : La Coppa del Mondo di slopestyle 2017-2018 è pronta per ripartire. Dopo i primi due episodi in Nuova Zelanda, in estate, e Stubai, poche settimane fa, questa volta si gareggerà in Francia, a Font Romeu, dal 21 al 23 dicembre. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato quattro atleti: Igor Lastei, Ralph Welponer, Christof Schenk e Silvia Bertagna. Gli alfieri azzurri si raduneranno da oggi fino a domenica 24 dicembre sulle nevi francesi ...

Capodanno - maxi palco al PlebiScito e quattro discoteche sul lungomare di Napoli : Un palco multi direzionale, largo venti metri e profondo sedici, due maxischermi, dodici camerini e quattro torrette per le telecamere. Questo sarà parte dell'allestimento per lo show di Capodanno in ...

Manifestazione a Como - Martina : 'NeofaScismo non è il gioco di quattro ragazzi' : Una piazza colorata e chiassosa ha condannato, a Como, i rigurgiti fascisti che in varie parti d'Italia vorrbero mettere in discussione i valori democratici su cui si fonda la Repubblica. Nessun ...

Il Circo Bianco si allena a Sestriere : quattro le nazionali di Sci alpino dall'11 dicembre : Per altre tappe di Coppa del Mondo bisognerà aspettare, ma alcuni tra i migliori sciatori del Circo Bianco hanno scelto anche quest'anno le nevi di Sestriere e della Via Lattea per allenarsi in ...

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Titisee-Neustadt 2017 : i convocati dell’Italia. Quattro gli azzurri impegnati nella tappa tedesca : La Coppa del Mondo 2017-2018 di Salto con gli sci prosegue la sua avventura con la tappa tedesca di Titisee-Neustadt, dove si gareggerà sul trampolino HS142. Saranno Quattro gli azzurri presenti: i convocati del direttore sportivo Sandro Pertile sono infatti Davide Bresadola, Sebastian Colloredo, Alex Insam e Roberto Dellasega. Tutti e Quattro gli alfieri italiani saranno impegnati già dalle qualificazioni, in programma venerdì 8 dicembre alle ...

Andrea e Giulia a cena con Ignazio e Cecilia : uScita a quattro : Il reality show del Grande Fratello Vip è ormai terminato e tornare alla vita di tutti i giorni è dura, alcuni concorrenti rimediano con il sushi Il Grande Fratello Vip è ormai giunto al termine e il vincitore inaspettato è stato il conduttore Daniele Bossari. La permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia ha lasciato […] L'articolo Andrea e Giulia a cena con Ignazio e Cecilia: uscita a quattro proviene da Gossip e Tv.