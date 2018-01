Sci alpino | Coppa del Mondo 2018 – Classifica generale maschile | Hirscher sempre in

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Classifica generale femminile : Mikaela Shiffrin vince a Oslo e allunga su tutte : Mikaela Shiffrin ha vinto il City Event di Oslo e ha ulteriormente allungato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. La statunitense ora ha 471 punti di vantaggio su Viktoria Rebensburg e ha praticamente ipotecato la conquista della Sfera di Cristallo, Petra Vlhova terza a oltre 500 punti. Di seguito la top ten della Classifica generale di Coppa del Mondo. # ATLETA NAZIONE PUNTI 1. Mikaela ...

Sci alpino - City Event Oslo 2018 – Dominio di Shiffrin - vittoria di Myhrer. Out Hirscher - italiani fuori agli ottavi : La Coppa del Mondo 2018 di sci alpino è ripartita con il City Event di Oslo, prima gara dell’anno solare che è appena cominciato. Nella capitale norvegese è andato in scena uno spettacolo molto gradevole ma rovinato parzialmente dalla nebbia che ha fatto capolino sulla mitica collina di Holmenkollen. A festeggiare sono stati Andre Myhrer e Mikaela Shiffrin, poca gloria per gli italiani. MASCHILE – Netta vittoria di Andre ...

Sci alpino - Calendario Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : programma - orari e tv. Si gareggia nella notte italiana :

Sci alpino - Calendario Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : programma - orari e tv. Si gareggia nella notte italiana : Inizia il nuovo anno e per gli amanti degli sport Invernali questo vuol dire che si avvicinano le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. Due settimane da non perdere con la rassegna a cinque cerchi su neve e ghiaccio. Occhi puntati ovviamente sullo sci alpino, con la battaglia tra i migliori sciatori del Circo Bianco. Marcel Hirscher, Mikaela Shiffrin, Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal, Lindsay Vonn: una lista di pretendenti alle medaglie ...

Sci alpino - Slalom Zagabria 2018 : le date delle gare femminile e maschile. Programma - orari e tv : Il 3 e 4 gennaio la Coppa del Mondo di sci alpino sarà protagonista nel classico appuntamento sulla collina di Sljeme, alle porte di Zagabria (Croazia) con due Slalom. Si inizierà, dunque, il 3 dalla prova femminile con prima manche Programmata, salvo imprevisti, alle 13.00, la seconda alle 16.30 (con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport). Grande attesa per quel che riuscirà a fare l’asso statunitense Mikaela Shiffrin mentre in ...

Sci alpino - City Event Oslo 2018 : il tabellone e l'elenco dei partecipanti. Orario d'inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming : Primo appuntamento del 2018 dello sci alpino sarà quello in programma ad Oslo ovvero il City Event sulla leggendaria collina Holmenkollen. La FIS ha comunicato oggi i partecipanti, 16 uomini e 16 ...

Sci alpino Coppa del Mondo Zagabria 2018 : i convocati dell’Italia per i due slalom maschile e femminile : Confermata la squadra di slalomiste italiane, già impegnate a Lienz (Austria), che si ritroveranno mercoledì 3 gennaio nel classico appuntamento sulla collina di Sljeme, alle porte di Zagabria (Croazia). Al cancelletto di partenza, dunque, avremo Chiara Costazza, Irene Curtoni, Manuela Moelgg, MIchela Azzola e Roberta Midali. La prima manche è programmata, salvo imprevisti, alle 13.00, la seconda alle 16.30 (con diretta televisiva su Raisport ed ...

Sci alpino : la prima parte di stagione di Paris - Fill e Innerhofer. Come stanno i tre azzurri in vista di Pyeongchang 2018? : Dopo la prima parte di una stagione che vedrà il suo momento clou a febbraio con le Olimpiadi di Pyeongchang, si può già tracciare un primo bilancio per quanto riguarda la stagione azzurra di sci alpino. Concentrandoci sui discesisti, possiamo già stilare una graduatoria in previsione dei Giochi coreani, in cui sulla pista di Jeongseon si disputerranno le prove veloci di sci alpino. Dominik Paris è stato, fino a questo momento, l’azzurro ...

Sci alpino - City Event Oslo 2018 : Hirscher e Shiffrin favoriti - i norvegesi sognano in casa. L'Italia vuole provarci : In campo maschile ci saranno Stefano Gross e Manfred Moelgg, entrambi ancora alla ricerca del primo podio in questa stagione di Coppa del Mondo. Soprattutto il primo può davvero dire la sua in questa ...