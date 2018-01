Santa Messa Capodanno 2018 e Angelus Diretta streaming video | Papa | Non c' è più

Santa Messa CAPODANNO 2018 E ANGELUS/ Diretta streaming video - la preghiera per la pace : SANTA MESSA CAPODANNO 2018 , Diretta streaming video : Papa Francesco celebra la solennità di Maria Santissima Madre di Dio. L'omelia del Pontefice.

Il messaggio Urbi et Orbi del Papa : «Per la Terra Santa due Stati e confini riconosciuti» : Città del Vaticano - Natale pieno di ombre. «Sul mondo soffiano venti di guerra e pesa un modello di sviluppo ormai superato che continua a produrre degrado umano, sociale e...

Il messaggio Urbi et Orbi del Papa : 'Per la Terra Santa due Stati e confini riconosciuti' : Il messaggio Urbi e Orbi che rivolge al mondo dalla loggia delle Benedizioni è denso di riflessioni e indicazioni prese dalla stretta attualità. Il Papa elenca i principali punti di crisi a ...

Ascolti TV | Domenica 24 dicembre 2017. Santa Messa 15% - Concerto di Natale 14.6%. Immarcescibile Una Poltrona per Due (12.5%) : Gerry Scotti Su Rai1 la Santa Messa di Natale , celebrata da Papa Francesco ha conquistato 2.827.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 il Concerto di Natale ha raccolto davanti al video 2.463.000 spettatori pari al 14.6% di share (qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Rai2 Frozen – Il Regno del Ghiaccio catturato l’attenzione di 2.413.000 spettatori (12.6%). Su Italia 1 il classico Una Poltrona per Due ha intrattenuto ...

Santa Messa Vigilia di Natale/ Diretta streaming video - Papa Francesco : "La paura si trasformi in carità" : Santa Messa Vigilia di Natale , Diretta streaming video e tv: Papa Francesco celebra in San Pietro la Natività di Gesù Cristo. Il commento al vangelo.

