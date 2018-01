Salto con gli Sci | Calendario Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 | programma | orari e tv

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2018 : bis di Stoch a Garmisch! Freitag ancora secondo. Grande Norvegia - l’Austria scompare : Kamil Stoch mette una ipoteca sulla conquista della Tournée dei 4 Trampolini concedendo il bis sul trampolino di Garmisch dopo aver trionfato (primo polacco della storia) a Oberstdorf due giorni fa. Un dominio quello del polacco (alla ventiquattresima vittoria in coppa del Mondo) che si è aggiudicato entrambe le serie in una gara tormentata solo nel finale da un vento ballerino che ha costretto proprio Stoch e il giovane sloveno Bartol ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2018 : Kamil Stoch vince a Oberstdorf davanti a Richard Freitag. Terzo David Kubacki : È cominciata oggi la Tournée dei 4 Trampolini 2017-18, la tradizionale competizione di Salto con gli sci che si tiene fra Austria e Germania nelle tappe di Oberstdorf, Garmisch Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen. Dopo la qualificazione di ieri, oggi alle 16.30 è cominciata la gara vera e propria, con i saltatori impegnati sulle due prove nel trampolino Hs137. A vincere è stato Kamil Stoch, vincitore della Tournée lo scorso anno: per la ...

Pentathlon - un 2018 delicato per l’Italia. Azzurre per la consacrazione - giovani per il Salto di qualità : Il 2018 del Pentathlon moderno sarà molto importante per il movimento azzurro: reduce da un 2017 trionfale a livello giovanile, il nuovo anno vedrà il tentativo di riscatto della truppa senior. Punta di diamante dello sport del sodato per quanto concerne l’Italia sarà ancora una volta Alice Sotero, che proverà a bissare il successo in Coppa del Mondo della scorsa stagione. Il settore femminile ha dato sicuramente maggiori soddisfazioni, ...

Salto con gli Sci-Continental Cup : Wohlgenannt vince a Engelberg - male gli azzurri : Continental Cup, dall'HS140 di Engelberg vince Wohlgenannt davanti a Pilch e Lindvik. Lontani gli azzurri Austria, Polonia e Norvegia: sono queste le bandiere che sventolano sul podio di Engelberg. ...

Palermo - asSalto ai pandori in sconto. Il video della "lotta" : Roma, 28 dicembre 2017 - assalto all'ultimo pandoro in un supermercato di Palermo . Un episodio da "black friday" in salsa natalizia è andato in scena pochi giorni prima di Natale tra gli scaffali di ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2018 : i convocati dell’Italia. Tre gli azzurri al via : Saranno Davide Bresadola, Sebastian Colloredo ed Alex Insam i tre gli azzurri che prenderanno parte al celebre torneo dei Quattro Trapolini, in programma da venerdì 29 dicembre a sabato 6 gennaio. Gli azzurri saranno impegnati sin dal primo giorno nelle qualifiche dal trampolino tedesco HS137 di Oberstdorf (Germania), la cui gara si terrà il giorno successivo. Poi il trasferimento a Garmisch (Germania) per l’appuntamento di martedì 1 ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : alla scoperta delle quattro località che hanno fatto la storia del Salto con gli sci : Il mondo degli sport invernali si appresta a vivere una delle competizioni più calde ed appassionanti della stagione: la Tournée dei quattro Trampolini. Giunta all’edizione numero 66, affonda le sue radici nella culla del salto con gli, tra Germania e Austria. Si inizia il 29 con la prova di qualificazione da Oberstdorf e si va avanti fino al 6 gennaio, quando Bischofschofen ospiterà l’ultima gara della Vierschanzentournee. Andiamo a ...

Calciomercato Lazio - asSalto a Badelj dopo la “semi-rottura” con la Fiorentina : subito oppure a parametro zero? : Calciomercato Lazio – La Lazio di mister Inzaghi ha bisogno di allungare la propria rosa in vista della seconda fase della stagione. La corsa alla Champions in campionato si è accesa e nei prossimi mesi tornerà anche l’Europa League. La società si sta dunque muovendo alla ricerca di qualche opportunità di mercato. Una ghiotta occasione per la Lazio è rappresentata da un calciatore già contattato in estate, il fiorentino Badelj. Il ...

Salto con gli sci : Vince Freitag in Svizzera - 11esimo Ammann - Altri Sport : E' il tedesco Richard Freitag ad imporsi dall'HS140 di Engelberg, in Svizzera, per la coppa del mondo di Salto con gli sci. Freitag ( alla sua terza vittoria nelle ultime 5 tapp) chiude con il punteggio di 286,4 e batte il polacco Kamil Stoch, con 274,8, e l'austriaco Stefan Kraft, con 274,7. ...

Salto con gli sci : Richard Freitag vince il trampolino HS140 di Engelberg davanti a Kamil Stoch e Stefan Kraft : Vittoria e primo posto consolidato nella classifica generale di Coppa del Mondo di Salto con gli sci per Richard Freitag. Il tedesco si è imposto anche oggi sul trampolino HS140 di Engelberg, in Svizzera, al termine dei due salti canonici. Freitag, dopo il secondo posto nella gara di ieri, è riuscito a vincere, conducendo la gara già dopo il primo Salto e incrementando ulteriormente il gap sugli inseguitori nel secondo, per un punteggio ...

Calciomercato Juventus - per giugno asSalto a Verdi : la contropartita che può sbloccare l’affare : Calciomercato Juventus – La Juventus sta disputando una stagione positiva, l’intenzione del club bianconero è quella di arrivare fino in fondo in campionato e Champions League. Nel frattempo si pensa anche alle strategie di mercato e non solo quelle di gennaio ma anche per la prossima stagione. Un obiettivo in vista del prossimo campionato è quello che porta a Simone Verdi, vero talento che sta trascinando il Bologna con grandi ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2017-2018 : Fannemel beffa Freitag ad Engelberg! : Festa norvegese ad Engelberg, in Svizzera: Anders Fannemel, infatti, si è imposto nella competizione sul trampolino HS 140 valida per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2017-2018, nonostante un solo decimo di vantaggio sul secondo. Il norvegese ha chiuso al comando la prima serie di salti e nella seconda si è dovuto difendere dalla rimonta di Richard Freitag, leader della classifica di Coppa del Mondo. Al tedesco non è bastato un ottimo ...

Mediaset blinda il cda dall'asSalto francese ma tratta con Telecom : È passata a larghissima maggioranza la delibera sulle modifiche dello statuto di Mediaset da parte dell'assemblea degli azionisti che entreranno in vigore al rinnovo del cda nel 2017. La modifica del numero dei consiglieri e del meccanismo di nomina del consiglio a maggioritario, oltre alla possibilità per il cda di indicare una sua lista, è passata con l'assenso dell'89,59% del capitale presente, pari al 49,8% del totale. ...