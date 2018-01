Salta l' alleanza Bonino-Pd | ' Costretti a correre da soli'

Matteo Salvini non si fida di Silvio Berlusconi : 'Patto di fronte al notaio oppure Salta l'alleanza' : Dentro al centrodestra siamo al contratto prematrimoniale, come si usa tra le star di Hollywood, dove in genere le unioni durano poco. Matteo Salvini, che i sondaggi danno dietro all'alleato-rivale, ...