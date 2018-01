: Saldi al via il 2 gennaio in Basilicata, in settimana le altre regioni | Sky TG24 - filippo_modica : Saldi al via il 2 gennaio in Basilicata, in settimana le altre regioni | Sky TG24 - ansafoto : Saldi al via. Da subito sconti più alti - thexeon : Saldi al via. Da subito sconti più alti - LaPresse_news : Saldi, al via tra domani e l'Epifania: aderiscono 280mila negozi - RealTimeNews__ : RT @SkyTG24: Saldi al via il 2 gennaio in Basilicata, in settimana le altre regioni -

Il 2018 parte con lo sconto. Trae sabato prenderanno il via ininvernali."Sconti più alti quest'anno",afferma Confesercenti. La prima regione a partire sarà la Basilicata, martedì 2 gennaio, seguirà la Valle D'Aosta il 3 gennaio. In tutte le altre regioni, le vendite di fine stagione scatteranno venerdì 5 gennaio, con l'esclusione della Sicilia che inizierà per ultima sabato 6 gennaio, in coincidenza con l'Epifania. Aderirà aiun'attività su tre e il budget medio a persona è di 150 euro.(Di lunedì 1 gennaio 2018)