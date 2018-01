Roma | vitalizi | gli ex consiglieri della Regione Lazio brindano al nuovo anno con un

Il futuro in programma : via vitalizi e auto blu! Ci vediamo il 7 dicembre a Roma : di MoVimento 5 Stelle Il #Rally per l'Italia è stato avviato una settimana fa da Luigi Di Maio per incontrare il maggior numero di persone e raccontare loro il nostro programma, ma i nostri portavoce sono attivi sul territorio per approfondire con i cittadini i punti cardine del nostro progetto per l'Italia. Iniziamo giovedì 7 dicembre alle 14: vi aspettiamo a piazza San Silvestro, in un’agorà pubblica uno dei primi punti del programma di ...

Diretta da Roma : #TagliateIVitalizi non la Democrazia : Oggi, 25 Ottobre, la manifestazione si svolgerà a Piazza della Rotonda al Pantheon dalle 14.30 e andrà avanti fino al voto finale sulla legge elettorale di Beppe Grillo Tutto questo sistema immunitario che mi si è rigirato contro, ma d'altronde sta succedendo così in tutta l'Italia. Tutti gli italiani non hanno difese, le loro difese agiscono contro di loro. Stiamo andando a votare, com'è possibile che andiamo a votare con una legge fatta da ...