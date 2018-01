Roma | schianto nella notte in piazzale Prenestino | auto completamente accartocciata

INCIDENTE STRADALE/ Milano - 86enne contRomano. Orosei - schianto contro un palo : due feriti (26 dicembre 2017) : INCIDENTE STRADALE: ultime notizie di oggi, 26 dicembre 2017. Milano, 86enne contromano in tangenziale: un ferito grave. Due ore dopo un altro schianto frontale. Andria, ciclista tamponato(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 15:12:00 GMT)

Roma - schianto tra due auto sull'A1 : maxi-coda di 11 chilometri : Code di undici chilometri sull'A1 Roma-Napoli alla Diramazione di Roma Sud tra Roma Sud e il bivio per la A1, all'altezza di San Cesareo, per un incidente avvenuto intorno alle 8 e che ha visto ...

Roma - schianto sul Muro Torto : auto perde il controllo e finisce contRomano : schianto sul Muro Torto a Roma. Un auto ha perso il controllo della strada, probabilmente a causa del manto bagnato dalla pioggia, è si è rigirata rischiando di essere travolta dalle altre macchine ...

Incidente stradale/ Roma - Eur : schianto auto - morto un 24enne e tre ragazze ferite (oggi 7 dicembre 2017) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 7 dicembre 2017: Roma, schianto auto all'Eur, morto un 24enne e tre amiche restano ferite. Traffico ko in A4 per tamponamento a Seriate(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 11:13:00 GMT)

Roma - schianto al Portuense : feriti 4 giovani - 3 in codice rosso : Incidente in via Quirino Maiorana 51, al Portuense. Quattro giovani sono rimasti feriti: tre di loro sono stati trasportati al S.Camillo in codice rosso. L'altro ragazzo coinvolto nello schianto è ...

Roma - schianto sull'Aurelia : paura per Lorenzo di X Factor : Era appena tornato da un concerto tenuto a Milano quando è stato coinvolto in un drammatico incidente sulla via Aurelia nei pressi di Cerenova, chi l'ha travolto è fuggito senza prestargli soccorso. ...

Roma - schianto sull'Aurelia : ?paura per Lorenzo di X Factor : Tanta paura per Lorenzo Bonamano. Il cantante 20enne, divenuto noto per la partecipazione all'ultima edizione di X Factor, è stato investito. Il ragazzo è già stato dimesso dall'Aurelia Hospital.L'impattoLorenzo era di ritorno da un concerto a Milano sulla sua Fiat Punto quando una Ford C Max è sbucata a folle velocità da un incrocio. Il veicolo ha prima sfiorato un'altra vettura e poi è piombato contro l'auto di ...

Roma - albero su 3 auto : ecco il video del terribile schianto : ecco il video che mostra i tragici fotogrammi dell'enorme pino che crolla sopra un taxi a Roma in piazza delle Cinque Giornate, nel quartiere Prati. La vettura bianca guidata da Andrea T. è ferma al ...

