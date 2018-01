Roma | picchia la convivente incinta | arrestato un francese 37enne

Moreno Morello aggredito/ Video - l'inviato di Striscia La Notizia picchiato da un truffatore a Roma : Moreno Morello aggredito a Roma: l'inviato di Striscia La Notizia picchiato da un truffatore di origine africana. Questa sera su Canale 5 la visione del Video integrale.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 19:00:00 GMT)

Striscia la notizia - Moreno Morello aggredito a Roma : 'Picchiato da un truffatore' : Un'altra aggressione ad un inviato di Striscia la notizia. Stvaolta è toccato a Moreno Morello e la sua troupe che questo pomeriggio, verso le 14.30, hanno subito un'aggressione a Roma, in un albergo ...

Roma - gioco erotico finito male - uomo picchiato con un blocca pedali e chiuso nel bagagliaio di un'auto : Un uomo è stato picchiato con un blocca pedali di un'auto dopo un gioco erotico finito male. Sono gravi le ferite al volto riportate nel corso di un'aggressione avvenuta nella notte fra il 20 e il 21 ...

Roma - choc a Prati - aggredisce donna alle spalle e la molesta : il fidanzato interviene e viene picchiato : Ha molestato due ragazze a Prati. Un ragazzo di 19 anni, senza fissa dimora, originario del Mali è stato arrestato dalla polizia. Una pattuglia del commissariato Trevi Campo Marzio, pattugliando viale ...

Anziano picchiato in via Roma a Sassari - c'è un arresto : Sassari. È stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate, un sassarese di 46 anni, P.M., perché ritenuto responsabile dell'aggressione ai danni di un uomo di 77 anni, avvenuta l'8 novembre scorso ...

Il gip di Roma ha confermato l’arresto di Roberto Spada - l’uomo che ha picchiato un giornalista della RAI a Ostia : Il gip della procura di Roma ha confermato l’arresto di Roberto Spada, membro del cosiddetto “clan Spada” di Ostia, che martedì ha aggredito un giornalista della trasmissione Nemo, di RaiDue. Spada era stato arrestato giovedì pomeriggio a Roma per ordine della Direzione distrettuale The post Il gip di Roma ha confermato l’arresto di Roberto Spada, l’uomo che ha picchiato un giornalista della RAI a Ostia appeared first on Il Post.

Roma - picchia a morte il compagno della ex : Massacra di botte il nuovo compagno della ex e lo lascia in fin di vita su una panchina. E' accaduto nella notte tra il 6 e 7 novembre scorso e in relazione all'episodio, che ha causato la morte è ...

Allerta Meteo : rischio alluvione in Veneto e Friuli Venezia Giulia - allarme anche per Roma. Temperature in picchiata - arrivano anche freddo e neve : 1/26 ...

Roma - daspo ai 5 picchiatori del bengalese : Cinque daspo, della durata di 5 anni , sono stati emessi dalla Questura di Roma per il pestaggio ai danni di un cittadino bengalese avvenuto la notte tra il 28 e il 29 ottobre a piazza Cairoli, nel ...

Bengalese picchiato a Roma - convalidato l'arresto per il 18enne : È stato convalidato l'arresto per Alessio Manzo, il 18enne di Acilia fermato per aver pestato un Bengalese in piazza Cairoli. Il ragazzo, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, si è avvalso della ...

Notte di paura per i tifosi del Chelsea : aggrediti e picchiati da un gruppo ultrà della Roma : Notte DI paura PER I tifosi DEL Chelsea – Questa sera all’Olimpico andrà in scena il big match tra Roma e Chelsea, sfida valida per la 4^ giornata della fase a gironi di Champions League. paura nella Notte per alcuni tifosi inglesi. Come riportato da ‘RomaToday’, infatti, in un pub vicino al Colosseo, lo Shamrock, alcuni supporter dei ‘Blues’ sono stati aggrediti e picchiati da un gruppo di ultras della Roma, ...

Bengalese picchiato a Roma - è caccia a dieci giovani : legami con gli ultrà di destra : Una violenza inaudita e il legame con il tifo organizzato di estrema destra. Lo hanno picchiato in gruppo lasciandolo a terra esanime. Poi uno degli aggressori è tornato indietro e gli ha sferrato tre ...

Stranieri picchiati a Roma : simboli fascisti in casa e su profilo Fb del 19enne fermato : L’amore per la maglia della Roma e i richiami al fascismo. La vicinanza con gli ambienti del tifo organizzato giallorosso e il razzismo. Sono queste le due strade seguite dagli inquirenti che stanno vagliando la posizione di Alessio Manzo, 19 anni, arrestato ieri a Roma con l’accusa di omicidio colposo. Insieme ad altri quattro ragazzi, tutti sotto i 19 anni e tra cui uno minorenne, il giovane è stato fermato per il pestaggio di due ...

Bengalese picchiato a Roma : chiesta convalida dell’arresto per il diciannovenne : La procura di Roma ha chiesto la convalida dell’arresto per Alessio Manzo, il ragazzo di 19 anni accusato di tentato omicidio aggravato dall’odio razziale per aver picchiato il cameriere Bengalese K. C., di 27 anni, nella notte tra sabato e domenica scorsi a piazza Cairoli, fra largo Argentina e via Arenula, a Roma. La convalida davanti al gip è at...