Roma | oltre 50 cassonetti in fiamme in tutta la città

Roma - oltre 73mila al Circo Massimo per la festa di Capodanno : Nell'arco delle sei ore di evento della festa di Roma 2018 al Circo Massimo i contapersone ai 5 varchi hanno registrato il transito di 73.115 persone. Il picco di presenze nell'arena si è registrato ...

(VIDEO) Roma - sequestrati oltre 300 kg di “botti” illegali : Proseguono senza sosta i controlli dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma per contrastare la vendita di artifici e giochi pirotecnici illegali ovvero per il cui acquisto è richiesto il porto d’armi, immessi in commercio al di fuori dei canali autorizzati. Nel corso delle operazioni messe a segno in varie zone della Capitale e della […] L'articolo (VIDEO) Roma, sequestrati oltre 300 kg di “botti” illegali sembra essere ...

Castelli Romani - riciclaggio ed evasione fiscale : sequestrati beni per oltre due milioni di euro : sequestrati beni per 2 milioni di euro a una società dei Castelli romani accusata di riciclaggio, bancarotta ed evasione fiscale. L'operazione condotta dagli uomini della Guardia di finanzia arriva su ...

Maltempo Roma : alberi caduti e allagamenti - oltre 200 interventi : Sono circa 240 gli interventi eseguiti dai Vigili del fuoco di Roma nelle ultime 24 ore a causa del Maltempo: la maggior parte dei casi riguarda alberi e rami pericolanti, pali pericolanti, allagamenti. Gli interventi hanno interessato tutta Roma e provincia. L'articolo Maltempo Roma: alberi caduti e allagamenti, oltre 200 interventi sembra essere il primo su Meteo Web.

Imprese : a Roma forte aumento di quelle straniere - registrate oltre 62.800 (2) : (AdnKronos) - Infine, l’analisi per settore di attività evidenzia la tendenza delle Imprese straniere registrate sul territorio provinciale a concentrarsi nei settori dei servizi e del commercio. In particolare, sono circa 22mila quelle che svolgono attività a vocazione commerciale, prevalentemente

Maltempo : a Roma oltre 110 interventi dei vigili del fuoco : A causa del Maltempo che dalla scorsa notte ha colpito anche Roma, i vigili del fuoco della Capitale hanno effettuato almeno 110 interventi (con una trentina in attesa) tra città e provincia, in particolare per alberi e rami pericolanti o caduti; allagamenti in appartamenti o su strada; cornicioni, tegole o pali caduti per il forte vento. Molte le zone coinvolte, dal litorale, al centro, fino alla periferia. L'articolo Maltempo: a Roma oltre 110 ...

Natale : raccolta potenziata del cartone per oltre 220 vie del centro storico di Roma : A Natale “Le strade del riciclo portano a Roma”. Roma Capitale, Ama e Comieco hanno dato il via a una campagna per sensibilizzare i commercianti sulle buone pratiche della raccolta differenziata della carta e del cartone. Per 4.500 utenze non domestiche (negozi di abbigliamento, bar, ecc.) di oltre 220 strade e piazze del centro storico, Ama ha potenziato la raccolta dei rifiuti di imballaggio in cartone, con giri di raccolta rafforzati e ...

Roma - Aula esamina oltre 50 Odg al Bilancio sui 519 ammessi : Roma, 22 dic. (askanews) La maratona in Aula Giulio Cesare procede con l'esame degli oltre 50 Ordini del giorno al Bilancio previsionale 2018-2020 di Roma Capitale. Sono i 'sopravvissuti' all'...

L'Italia Romantica si racconta in oltre 6mila messaggi Bauli : Milano, 18 dic. (askanews) E' un'Italia che vive una quotidianità densa di contraddizioni, ma che sotto Natale si fa contagiare dal romanticismo e dai buoni sentimenti quella emersa dall'iniziativa di ...

Capodanno 2018 a Roma : festa di 24 ore con mille artisti e oltre cento spettacoli : Il modello dello scorso anno si ripete. Niente concertone della tradizione per la notte del 31 dicembre ma eventi sparsi nell’area centrale della città, dal Palatino al ponte Garibaldi passando per il...

Diretta/ Chievo-Roma (risultato live 0-0) : i giallorossi non vanno oltre il pari. Info streaming video e tv : Diretta Chievo-Roma: Info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 14:16:00 GMT)

Roma Sequestrati oltre 7 milioni di giocattoli e addobbi natalizi contraffatti : L'intervento si inserisce nell'ambito della costante attività della Guardia di Finanza a tutela dei consumatori, dell'economia legale e degli imprenditori che operano nel rispetto delle regole e ...

Immacolata - questura Roma : controllate oltre 100mila persone : Roma, 8 dic. (askanews) 'Ha tenuto il piano di prevenzione e sicurezza' disposto dal questore di Roma Marino, per garantire il regolare svolgimento degli eventi dell'otto dicembre a Roma, a cui ha ...

Emilia-Romagna : in 6 mesi oltre 90mila accessi al portale di Allerta Meteo : Fotografare i cambiamenti del clima in Emilia-Romagna, sviluppare la ricerca sull’ambiente per ridurre le emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici, migliorare la prevenzione e la sicurezza del territorio per rendere il territorio più resiliente, cioè capace di adattarsi agli effetti del clima. Se ne è parlato durante la visita del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dell’assessore regionale all’Ambiente, Paola Gazzolo, ...