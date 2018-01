Roma | Nainggolan si scusa per le bestemmie | ' Non intendevo dare un cattivo esempio'

Roma - Nainggolan si scusa : 'Non intendevo dare un cattivo esempio. Ho sbagliato' : ... Schick e Pellegrini titolari, Berardi in forte dubbio Mano di Mertens? Proteste dei tifosi bianconeri Dove vedere Roma Sassuolo, diretta tv e live streaming Serie A oggi 30 dicembre

Roma - Nainggolan chiede scusa : 'Non intendevo dare un esempio negativo' : Radja Nainggolan chiede scusa per quanto accaduto la scorsa notte in cui ha pubblicato una diretta Instagram dove durante la festa di Capodanno con gli amici si è filmato ubriaco, con una sigaretta in ...

Roma - il Capodanno esagerato di Nainggolan alcol - bestemmie e attacco ai giornalisti : Roma - Capodanno agitato per Radja Nainggolan, che piazza subito una polemica con la stampa su twitter: "Anche a Capodanno pensate a fare le notizie... auguro un buon anno a tutti tranne a quelli... ...

Nainggolan - che schifo quel video : la Roma lo faccia fuori - come la Juve : E lo fa sapere a tutti, perché acquista in immagine e dà un senso di serietà al mondo del calcio. Questa non è una faccenda che si risolve internamente, come fanno sapere i dirigenti giallorossi. E' ...

Roma - il Capodanno esagerato di Nainggolan : alcol - bestemmie e attacco ai giornalisti : Roma - Capodanno agitato per Radja Nainggolan, che piazza subito una polemica con la stampa su twitter: 'Anche a Capodanno pensate a fare le notizie... auguro un buon anno a tutti tranne a quelli... ...

Roma - Nainggolan si filma a Capodanno : alcool - sigaretta e bestemmie. Il Ninja : 'Fatevi una vita' : Capodanno turbolento per Radja Nainggolan: il Ninja ha organizzato una festa con gli amici in cui ha filmato in diretta su Instagram alcuni momenti della serata passata tra alcool, sigarette e qualche ...

La Roma e il caso Nainggolan : sigarette - alcool e bestemmie : i tifosi si dividono : Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Torino, la sconfitta contro la Juve e il pareggio contro il Sassuolo, a complicare le cose in casa Roma arriva la diretta di Capodanno di Radja ...

DIRETTA/ Roma Sassuolo (risultato live 1-0) info streaming video e tv : Nainggolan vicino al raddoppio : DIRETTA Roma Sassuolo info streaming video e tv: all'Olimpico sfida del cuore per Di Francesco che vuole tornare a vincere per chiudere bene l'anno.

Roma - con Nainggolan e Manolas la telecronaca del derby è tutta da ridere : Roma - La telecronaca dell'ultimo derby? La fanno Radja Nainggolan e Kostas Manolas . I due giocatori della Roma si sono cimentati con cuffie e microfono nel commentare la sfida vinta 2-1 con la Lazio ...

Roma - Nainggolan : "Schick? Era triste - noi lo aspettiamo" : Roma, 24 dicembre 2017. Non una vigilia di Natale dolce per i giocatori della Roma . Ieri sera sono usciti sconfitti dalla gara dell'antivigilia di Natale contro la Juventus. A punirli due giallorossi,...

Video/ Juventus Roma (1-0) : Nainggolan e quella lite... Highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : Video Juventus Roma (1-0): gli Highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre per la 18^ giornata del campionato di Serie A all'Allianz Stadium(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 11:44:00 GMT)

Juventus-Roma - scintille nello spogliatoio : Nainggolan furioso - ecco cosa è successo : Importante successo in chiave scudetto per la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri ha superato (con brivido finale) la Roma di Di Francesco, i bianconeri hanno risposto al Napoli che qualche ora prima aveva vinto contro la Sampdoria. Momento di nervosismo alla fine della partita, scintille al fischio finale. Tra Radja Nainggolan e il vice di Allegri, Landucci, si sono vissuti attimi di tensione in campo, poi proseguiti nel tunnel che ...

Serie A - Juventus-Roma secondo Ranieri : 'Che gara! E io punto su Dybala e Nainggolan' : L'allenatore del Nantes presenta il big match di questa sera nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Sarà una partita molto interessante, tattica, difficile per le due squadre.

Roma : odiato - insultato e temuto. Nainggolan ricambia tutto : TORINO - Sostiene di odiare la Juventus fin dai tempi del Cagliari , anche se non è difficile imbattersi in reperti giornalistici in cui di fronte all'ipotesi di finire in bianconero (vicinissima a ...