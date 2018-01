Roma | il Campidoglio 73mila al Circo Massimo per la festa di Capodanno Raggi | spettacolo

Roma - Casa delle Donne : Campidoglio dice no strumentalizzazioni : Roma, 28 dic. (askanews) 'La Casa internazionale delle Donne rappresenta un'esperienza storica e un patrimonio inestimabile per tutta la città, sotto un profilo sociale e culturale. La sua storia non ...

Roma. Adozione responsabile di cani e gatti : campagna del Campidoglio : E’ in corso la campagna social di Roma Capitale per l’Adozione responsabile di cani, gatti e altri animali. L’obiettivo è sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini in prossimità delle feste natalizie: un cucciolo non è un regalo di Natale qualunque, cani…Continua a leggere →

Campidoglio - istituito ‘Forum di Roma Capitale per l’infanzia e l’adolescenza’ : L’Amministrazione capitolina è fortemente impegnata nella costruzione di una città a misura di bambini e di ragazzi, sulla base delle migliori prassi nazionali e internazionali. In quest’ottica la giunta ha approvato una delibera che istituisce il ‘Forum di Roma Capitale per l’infanzia e l’adolescenza’, concepito come luogo permanente di confronto strategico. Il Forum sarà coordinato dall’Assessora […] L'articolo Campidoglio, istituito ...

Roma - Campidoglio ingaggia 4 super-consulenti anti sprechi : La giunta Raggi arruola un pool di super-consulenti esterni per disincagliare il pantano degli appalti comunali e cominciare a mettere in pratica quanto promesso nella campagna elettorale del 2016. ...

Campidoglio - nasce Scuola Formazione di Roma Capitale : nasce la Scuola di Formazione di Roma Capitale. La Giunta capitolina ha approvato la delibera con cui si istituisce la struttura direzionale autonoma, quale presidio unico ed integrato delle attività gestionali relative alla Formazione e all’aggiornamento professionale del personale dipendente e della dirigenza di Roma Capitale. La Scuola di Formazione incardinerà al suo interno le funzioni […] L'articolo Campidoglio, nasce Scuola ...

Campidoglio - nasce la Scuola di Formazione di Roma Capitale : Roma, 15 dic. (askanews) nasce la Scuola di Formazione di Roma Capitale. La Giunta capitolina ha approvato la delibera con cui si istituisce la struttura direzionale autonoma, quale presidio unico ed ...

Roma - Campidoglio : nessuna rivolta in Centro prima accoglienza : Roma, 14 dic. (askanews) Nel corso di questa mattina tre ragazzi minorenni si sono allontanati dal Centro di Primissima accoglienza in via Annibale Maria di Francia a Roma. Gli operatori della ...

Roma - il bando del Campidoglio fa flop : parte degli aventi diritto alla casa finirà di nuovo nel residence di Francesco Totti : Trattative in corso con “enti pubblici” per rimediare all’imminente chiusura dei costosissimi residence dell’emergenza abitativa. Una parte degli aventi diritto finirà di nuovo nel palazzone di Tor Tre Teste di proprietà di Francesco Totti. Il Comune di Roma è a caccia di immobili a basso costo dopo il flop del bando per la realizzazione dei cosiddetto Sassat, il servizio di assistenza e sostegno socio alloggiativo temporaneo con cui il ...

Roma. Il Campidoglio punta sulle competenze digitali dei dipendenti : Roma guarda al futuro e lo fa valorizzando il patrimonio umano già operativo in Campidoglio. La giunta Raggi ha approvato la memoria che istituisce la Comunità degli Innovatori nell’amministrazione romana. L’iniziativa rientra nel quadro dell’Agenda digitale di Roma Capitale. E’…Continua a leggere →

Risorse per Roma - Campidoglio : al lavoro per stipendi e 13esime : Roma, 11 dic. (askanews) 'L'Amministrazione capitolina è impegnata per fare in modo che la società Risorse per Roma possa rapidamente garantire il regolare pagamento degli stipendi e delle tredicesime ...

Risorse per Roma : Campidoglio - a lavoro per garantire pagamento stipendi e tredicesime : Assessore Gennaro, “impegnati per sbloccare rapidamente liquidazione fatture pregresse e rinnovo contratto di servizio”. “L’Amministrazione capitolina è impegnata per fare in modo che la società... L'articolo Risorse per Roma: Campidoglio, a lavoro per garantire pagamento stipendi e tredicesime su Roma Daily News.

Roma - dietrofront del Campidoglio : niente domenica ecologica : dietrofront di Roma Capitale: la domenica ecologica fissata per il 17 dicembre, con il blocco totale del traffico, non ci sarà. Quando un mese e mezzo fa venne diffuso il calendario delle domeniche ...

Roma rende omaggio a Lando Fiorini : fiori e ricordi nella Protomoteca del Campidoglio : Abbracci, lacrime e ricordi: nella sala Protomoteca in Campidoglio sfilano Romani e istituzioni nella camera ardente per Lando fiorini, l'artista morto ieri sera all'età di 79 anni. Tante, tantissime ...

Roma rende omaggio a Lando Fiorini : fiori e ricordi nella Protomoteca del Campidoglio : Abbracci, lacrime e ricordi: nella sala Protomoteca in Campidoglio sfilano Romani e istituzioni nella camera ardente per Lando fiorini, l'artista morto ieri sera all'età di 79 anni. Tante, tantissime ...