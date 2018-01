Roma | i concerti dall' 1 al 7 gennaio | da Tosca a Roy Paci

Roma - parata di Capodanno e concerti nelle Chiese della Capitale : Roma, 27 dic. (askanews) - Come di consuetudine, insieme alla Rome Parade di Capodanno in programma nel cuore del Tridente Romano il pomeriggio del primo gennaio 2018, la compagnia londinese ...

Roma - parata di Capodanno e concerti nelle Chiese della Capitale : Roma, 27 dic. (askanews) Come di consuetudine, insieme alla Rome Parade di Capodanno in programma nel cuore del Tridente Romano il pomeriggio del primo gennaio 2018, la compagnia londinese Destination ...

Musei - concerti - sport : la guida di Santo Stefano per chi resta a Roma : Attività robotiche e scienza fai-da-te da Technotown, mentre da Explora sono numerosi i laboratori di bricolage e piccola tecnologia dedicati ai bimbi di tutte le età. Al museo civico di Zoologia si ...

I 'Chemical Brothers' tornano in Italia per tre concerti : saranno anche al Rock in Roma : The Chemical Brothers tornano in Italia la prossima estate con tre date: sabato 16 giugno all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), giovedì 19 luglio al Rock in Roma (all'ippodromo della ...

Concerti della Roma Youth String Orchestra : E’ un dicembre ricco di appuntamenti quello della Roma Youth String Orchestra, giovanissima formazione d’Orchestra da camera d’archi dell’Associazione Insieme Oltre la Musica di Roma. La Roma Youth String... L'articolo Concerti della Roma Youth String Orchestra su Roma Daily News.

I nuovi concerti dei Maneskin - tripletta per Milano e Roma : biglietti in prevendita su Ticketone : Altre date per i nuovi concerti dei Maneskin nel 2018: la band di X Factor nel giro di poche ore ha nuovamente registrato il sold out per i concerti precedentemente annunciati. Dopo gli annunci del tour di mercoledì 20 dicembre, e di giovedì 21 dicembre, la band comunica nuovamente il tutto esaurito per le date in programma, ed aggiunge due nuovi appuntamenti live. Le date dei nuovi concerti dei Maneskin si terranno il 20 aprile 2018 al ...

Max - Nek e Renga in tour da gennaio : a Roma due concerti ad aprile : ... 3 febbraio al Pal'Art Hotel di Acireale (CT), 4 febbraio al Palasport di Reggio Calabria, 12 e 13 febbraio al Pala Bam di Mantova, 16 febbraio all'Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova, 20 ...

Laura Pausini Roma 2018 Circo Massimo : date concerti - prezzi e biglietti : Laura Pausini ha annunciato due grandissimi e imperdibili concerti al Circo Massimo di Roma in luglio 2018. Quindi partirà per un tour mondiale durante tutta la prossima estate. Ecco di seguito date, info su prezzi e dove acquistare i biglietti. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI Laura Pausini Roma 2018 Circo Massimo con due concerti È un Natale pieno di regali per i fan di Laura Pausini. L’artista di Solarolo infatti ha prima ...

Annunciati due nuovi concerti di Ennio Morricone a Roma nel 2018 : le date e i biglietti in prevendita : Due nuovi concerti di Ennio Morricone a Roma nel 2018: il musicista italiano si esibirà in due nuovi appuntamenti nella capitale. Si aggiungono, quindi, due date a giugno ai concerti precedentemente Annunciati per il The 60 Years Of Music Tour, una tournée che porterà il Maestro ad esibirsi in numerose città. Alle date già annunciate per il 2 marzo 2018 Nelson Mandela Forum di Firenze, il 4 marzo al Pala Alpitour di Torino e il 6 marzo al ...

Laura Pausini ha annunciato l'arrivo di un nuovo album e due concerti evento a Roma : Il 2018 sarà l'anno del ritorno di Laura Pausini . La cantante ambasciatrice della musica italiana nel mondo ha annunciato due grandi novità : l'arrivo di un nuovo album e l'inizio di un lungo tour mondiale. Laura tornerà a esibirsi live anche nella sua adorata Italia : il 21 e 22 luglio 2018 ci ...

Laura Pausini ha annunciato l’arrivo di un nuovo album e due concerti evento a Roma : Il 2018 sarà l'anno del ritorno di Laura Pausini. [arc id=”067429aa-e705-11e6-bffd-a4badb20dab5″] La cantante ambasciatrice della musica italiana nel mondo ha annunciato due grandi novità: l'arrivo di un nuovo album e l'inizio di un lungo tour mondiale. Laura tornerà a esibirsi live anche nella sua adorata Italia: il 21 e 22 luglio 2018 ci saranno due ...

LAURA PAUSINI/ Nuovo disco e tour mondiale nel 2018. Due concerti al Circo Massimo di Roma : LAURA PAUSINI ha annunciato su Facebook che nel 2018 pubblicherà un Nuovo disco e sarà impegnata con un lungo tour mondiale che inizierà con due concerti al Circo Massimo di Roma.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 11:38:00 GMT)

Roma - tutti i concerti fino al 23 dicembre : da Massimo Ranieri ai De Gregori - da Jacob Collier e J-Ax & Fedez : Ecco tutti concerti previsti a Roma fino al 23 dicembre. LUNEDI' 18 dicembre Napoli & Jazz/Malìa, Massimo Ranieri al Quirino Spiega Massimo Ranieri che 'il termine Malìa significa magia, incantesimo, ...

Vasco Rossi concerti a Roma 2018 : come arrivare - parcheggi - info utili : Vasco Rossi farà tappa allo Stadio Olimpico di Roma per due concerti del suo Non Stop Live Tour l’11 e 12 giugno 2018. Il Kom sarà anche a Padova, Torino, Bari e Messina. Ecco di seguito le maggiori informazioni su come arrivare a Roma, parcheggi, info utili. SCOPRI come ACQUISTARE IL BIGLIETTO Vasco Rossi concerti a Roma 2018: come arrivare come arrivare IN AUTO Da Milano, Firenze, Bologna (Autostrada A1): uscire sul ...