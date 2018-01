Roma Capodanno | 50 cassonetti in fiamme

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI A CAPODANNO 2018/ Oggi 1 gennaio - Roma e Milano : la lista dei centri commerciali : SUPERMERCATI APERTI a CAPODANNO 2018 , Oggi 1 gennaio . Roma e Milano : centri commerciali e NEGOZI , orari e lista . Le ultime notizie sulle aperture per il primo giorno del nuovo anno(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 02:53:00 GMT)

Luigi Di Maio al Capodanno in piazza a Roma . Pd insorge - lui : 'Sto tra la gente' : ROMA Luigi Di Maio al Capodanno in piazza a Roma. Doveva essere la sorpresa di fine anno della sindaca Virginia Raggi e subito il Pd è insorto, giudicando la presenza del candidato premier dei 5 ...

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI A CAPODANNO/ Oggi 31 dicembre 2017 Roma e Milano : ultimi acquisti a Bari : SUPERMERCATI e NEGOZI APERTI a CAPODANNO , Oggi 31 dicembre 2017 , a Milano e Roma : la lista dei centri commerciali, le ultime notizie sulle aperture per il primo giorno dell'anno(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 19:32:00 GMT)

Meteo Roma - le previsioni per Capodanno! : Meteo Roma . Sarà l’anticiclone delle Azzorre la figura barica che contrassegnerà il Capodanno 2017! Nelle prossime ore infatti l’anticiclone Azzorriano conquisterà lentamente la nostra penisola... L'articolo Meteo Roma , le previsioni per Capodanno! su Roma Daily News.

Capodanno a Roma : eventi - feste e trasporti nella notte dell'ultimo dell'anno : Cuore della notte di San Silvestro sarà senza dubbio il Circo Massimo che ospiterà la Festa di Roma , evento che per tutto il primo giorno dell'anno illuminerà di spettacoli, giochi e luci le strade ...

Roma - capodanno di riflessione : tra gol che non arrivano e la crisi Dzeko-Schick : Roma - capodanno di riflessione in casa Roma . Dopo aver costruito l'ottima classifica più con i successi di misura sulle piccole che con gli acuti negli scontri diretti (ko interni con Inter e Napoli, ...

Capodanno - Di Maio alla festa al Circo Massimo con Raggi - protesta il Pd : campagna a spese dei Romani. M5S precisa : «Tra la gente non sul palco» : «Sarò a Roma al Circo Massimo per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Ci vediamo lì per gli auguri. Sarà un grande anno». E' bastato questo annuncio comparso...