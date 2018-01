Botti di Capodanno : 35 feriti nel Napoletano - tra loro un bimbo di 8 anni | Ragazzi sparano in aria - ferito 12enne : Complessivamente il numero di feriti è in calo rispetto allo scorso anno, quando il bilancio fu di 46 persone

Capodanno a Napoli - Ragazzi sparano in aria dalle moto : 12enne ferito a gamba : Il ragazzino è stato colpito alla gamba: non è grave. A sparare sarebbe stato un gruppo di giovani a bordo di moto. Nel capoluogo campano 35 feriti per i botti, in calo rispetto ai 46 dell’anno scorso. Quattro feriti a Torino, sei nel Salernitano e quattro nel Casertano

