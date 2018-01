: Quell'avventura di leggere l'oggi nei mondi di ieri - AdrMontanaro : Quell'avventura di leggere l'oggi nei mondi di ieri - IimitaeIess : ultimo già un gruppo di quell'agenzia del diavolo e credo mi basti, ma non sono mai contenta e perciò inizio anche quest'avventura - Roma_VAVEL : Di Francesco, ricordi Sassuolo: "Mi emoziono ancora pensando a quell'avventura" - infoitsport : Di Francesco, ricordi Sassuolo: "Mi emoziono ancora pensando a quell'avventura" ( - VAVEL_Italia : Di Francesco, ricordi Sassuolo: "Mi emoziono ancora pensando a quell'avventura" -

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Senza che esista nessuna ricetta per il successo, almeno gli ingredienti necessari per costruire un romanzo storico sono chiari. Primo, la distanza temporale tra l'età in cui vive l'autore e l'età in cui si svolge la storia: non basta la distanza di una o due generazioni, che permettono a chi scrive di avere testimonianze di prima mano, l'ideale è uno iato che si misuri in secoli. Secondo, la ricostruzione ampia e oggettiva del momento storico prescelto: ricostruzione che può essere più colorata, romantica, legata al folklore, come avviene per la Scozia medievale rievocata da Walter Scott, considerato il padre del romanzo storico stesso, o più attenta, saggistica e solidamente documentata come avviene per la Lombardia del Seicento messa in scena dal Manzoni, altro grande capostipite, nei Promessi sposi. Terzo, un linguaggio in sintonia con la cultura materiale e ...