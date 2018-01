PSVITARilasciato VitaShell v1 77 by TheFloWVersione stabile

: [PSVITA]Rilasciato VitaShell v1.77 by TheFloW[Versione stabile] - GAMESANDCON : [PSVITA]Rilasciato VitaShell v1.77 by TheFloW[Versione stabile] -

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Il nuovo anno inizia bene per Psvita,grazie alo sviluppatore TheFloW che ha rilasciato un nuovo importante aggiornamento diin versione 1.77.Il numero uno dei tool per chi possiede una PSVITA/PSTV con HENkaku Ensō,è un un file manager completo simile a multiMAN su PS3 e permette di installare Vpk,aprire archivi Rar,ha la capacità di montare l’adattatore sd2vita e psvsd come dispositivo USB e accede alla memoria interna PSVITA tramite PC o FTP.Il nuovo aggiornamento aggiunge l’ aggiornamento DLC e il ripristino della licenza da Sqlite DB by VitaSmith,aggiunge il database di licenza aggiornato da VitaSmith e fixa un errore C2-12828-1. Come utilizzare un’unità flash USB come scheda di memoria su una PSTV Formattare l’unità flash USB come exFAT o FAT32. Avviaree premere / \ nella sezione ‘home’. Selezionare ‘Monta ...