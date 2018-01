PSG | l' Uefa impone cessioni per 75 milioni di euro

PSG ancora a udienza dall’Uefa per il FPF : giovedì incontro a Nyon : Nuovo "interrogatorio" a Nyon per il club francese: i conti della società nel mirino dell'Uefa per il Fair Play Finanziario. L'articolo Psg ancora a udienza dall’Uefa per il FPF: giovedì incontro a Nyon è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.