Progetto SPRAR | l' integrazione passa anche dallo sport

Migranti - accoglienza nei Comuni (Sprar) : “il Progetto migliore per l’integrazione” - ma lo sceglie 1 Comune su 8. E solo al Sud : L’accoglienza diffusa nei Comuni dei Migranti? Nel 2016 ha aderito al progetto solo un Comune su otto in Italia e quasi sempre al Sud. Quasi un anno dopo la firma dell’Intesa tra ministero dell’Interno ed Anci per rilanciare il progetto Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati) sono 1017 su 7978 le amministrazioni che hanno aderito al sistema che secondo un decreto legislativo di due anni fa (145/15) sarebbe ...