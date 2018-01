Primo Gennaio | Papa Francesco | sottolinea l' importanza delle donne nella chiesa

Benvenuto Gennaio 2018 : ecco da cosa deriva il nome del Primo mese dell’anno : Dicembre 2017 è terminato dando inizio a Gennaio 2018 e di conseguenza ad un nuovo anno: ma perché il primo mese dell’anno si chiama così? Il nome Gennaio deriva dal dio romano Giano (Ianuarus), divinità che rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento (Gennaio è infatti il mese che dà inizio al nuovo anno). Il calendario romano originale era più breve di quello gregoriano: fu Numa Pompilio ad aggiungere Gennaio e Febbraio, rendendo ...

7 Gennaio 2018 " Giornata nazionale della Bandiera e 221° anniversario della nascita del Primo Tricolore : fra fede e scienza', promosso da Rotary Club Reggio Emilia e Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia.

Dal Primo Gennaio scatta l'aumento delle tariffe autostradali : ... sono stati firmati, quindi, i Decreti Interministeriali di concerto tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In particolare sono interessate ...

Autostrade - pedaggi più cari dal Primo gennaio : Autostrada più salata. Ecco i rincari che scatteranno dal primo gennaio 2018 resi noti dal ministero dei Trasporti. L'incremento medio del pedaggio per i veicoli sull'intera rete autostradale, ...

Aumentano i pedaggi dell'autostrada - +13% dal Primo Gennaio - un record per A24 e A25. Marsica in rivolta : ... come viene chiamato l'aumento, è stato comunicato dalla società del gruppo Atlantia "in base a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e ...

Autovie venete - dal Primo Gennaio +1 - 88% sui pedaggi autostradali : Trieste, 29 dic. (askanews) Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti quest'anno ha concesso un incremento dell'1,88% ai pedaggi autostradali sulla rete di Autovie venete, dopo il 'congelamento' ...

Vendita libera della marijuana : la rivoluzione della California inizia il Primo gennaio : Un dato, questo, che già rende evidente la rivoluzione, anche economica, votata nel novembre 2016, visto che la California, se fosse uno Stato indipendente, sarebbe la sesta economia al mondo. Dopo l'...

Roberto Bolle : "Danzate con me il Primo gennaio?" : ... ridando a quest'arte un respiro quasi pop, nel senso più alto del termine e contemporaneamente imponendosi come grande rappresentante dell'eccellenza italiana nel mondo e motivo di orgoglio per il ...

Primo passo indietro di Emiliano su Ilva. Calenda : "Rinuncia alla richiesta di sospensiva - scongiurato lo stop il 9 gennaio" : "Anche la Regione Puglia dopo il Comune di Taranto ha depositato la rinuncia alla richiesta di sospensiva al Tar sul Dpcm che contiene il piano ambientale per Ilva. È un segnale positivo che scongiura il rischio spegnimento il 9 gennaio. Ora lavoriamo insieme per il ritiro del ricorso". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.Anche la Regione Puglia dopo il Comune di Taranto ha depositato la rinuncia alla ...

Tempesta magnetica di Capodanno : sciame di particelle solari in arrivo il Primo gennaio : ROMA La Tempesta magnetica di Capodanno è in arrivo. Si tratta di uno sciame di particelle espulse dal Sole (vento solare) che potrebbe incontrare il campo magnetico terrestre il primo gennaio. Si ...

Biasin annuncia : 'Inter - ecco quale sarà il Primo rinforzo di gennaio' Video : Manca sempre meno alla riapertura della sessione invernale di calciomercato. L'#Inter è tra le squadre più attese visto che la rosa ha dimostrato nelle ultime partite di avere ancora qualche carenza da colmare, soprattutto dal punto di vista numerico. Nelle due sconfitte subite contro Udinese e Sassuolo, infatti, c'è stata come l'impressione che al tecnico dei nerazzurri [Video], Luciano Spalletti, mancasse quell'innesto di qualita' dalla ...

Manchester United - si avvicina il Primo colpo per gennaio : Mou sbaraglia la concorrenza : Manchester United alle prese con una campagna di rafforzamento che potrebbe essere particolarmente ricca. Data qualche cessione illustre come quelle di Darmian e Mkhitaryan, gli innesti potrebbero essere altrettanto di spessore. Nelle ultime ore infatti si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe Justin Kluivert, figlio di Patrick ed attaccante di Ajax, ad un passo dalla squadra di Mourinho. Sarebbe un acquisto di prospettiva, ma utile sin ...