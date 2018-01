Premier | United 2-0 in casa dell' Everton

Video Gol Everton-Manchester United 0-2 : Highlights e Tabellino Premier League - 22^ Giornata 01-01-2018 : Risultato Finale Everton-Manchester United 0-2, Cronaca e Highlights, Martial (MU), Lingard (MU), Premier League 22^ Giornata, 1 Gennaio 2018. Il Manchester United, nel momento più difficile della gestione Mourinho, sbanca meritatamente Goodison Park, battendo un buon Everton con due reti fantastiche di Martial e Lingard. LE SCELTE – L’ex Wayne Rooney parte sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Niasse. Vlasic e ...

Premier League : United - 2-0 all'Everton e secondo posto. Il Liverpool vince nel recupero : Colpo in trasferta degli uomini di Mou, che scavalcano il Chelsea. Terzo successo consecutivo per la squadra di Klopp

Premier - United e City nei guai : Ibra e Jesus brutti infortuni : ROMA - Il Manchester United dovrà fare a meno dell'attaccante Zlatan Ibrahimovic per almeno un mese a causa di un infortunio al ginocchio. E' stato lo stesso manager dei Red Devils Jose Mourinho ad ...

Probabili Formazioni Everton-Manchester United - Premier League 01-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Everton-Manchester United, 22^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 18.30: Allardyce sceglie Rooney dal 1′. Match importante per il Manchester United se vorrà riconquistare il secondo posto a spese del Chelsea. I Red Devils sono di scena il 1° Gennaio a Goodison Park sul campo dell’Everton con la necessità di portare a casa una vittoria dopo tre pareggi consecutivi che hanno di fatto consegnato il ...

Video Gol Manchester United-Southampton 0-0 : Highlights e Tabellino Premier League - 21^ Giornata 30-12-2017 : Risultato Finale Manchester United-Southampton 0-0, Cronaca e Highlights, Premier League 21^ Giornata, 30 Dicembre 2017. Il Southampton porta via da Old Trafford quel punto che aveva programmato e che ha fortemente voluto durante l’arco di una gara che non ha esaltato sotto il puro profilo dello spettacolo, ma ha evidenziato le qualità agonistiche e caratteriali da parte della squadra di Mauricio Pellegrino. Per il Manchester ...

Probabili Formazioni Manchester United-Southampton - Premier League 30-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Southampton, 21^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 18.30: chances per Ibrahimovic e Mkhitaryan dal 1′. Il Manchester City ha in pugno il titolo della Premier League, ma la lotta per il secondo posto è riaperta dopo alcuni passi falsi del Manchester United. I Red Devils ospitano il Southampton a Old Trafford, una sfida importante per la squadra di José Mourinho per tenere ancora il ...

Video Gol Newcastle United-Manchester City 0-1 : Highlights e Tabellino - Premier League 27-12-2017 : Risultato Finale Newcastle United-Manchester City 0-1, Sterling (MC), Cronaca e Video Gol, Premier League 27 Dicembre 2017. Il Manchester City continua a vincere, e approfittando del pareggio dello United, allunga in cima alla classifica e sembra ormai irraggiungibile nella corsa al titolo per la Premier League, anche grazie per l’1-0 di questa sera contro il Newcastle United. LE SCELTE – Newcastle che si copre con un 5-4-1 con il ...

Premier League - 20a giornata : Lingard salva lo United - risorge il Chelsea : Bologna, 26 dicembre 2017 - Gol e tante emozioni nel Boxing Day . Il Manchester United , infatti, rischia grosso contro il Burnley , ma alla fine riesce a strappare il 2-2 dopo il doppio svantaggio: ...

Premier League - Boxing Day 2017 – Tutti i risultati : vince il Chelsea di Conte - pareggio in rimonta dello United. Stasera il City : Come da tradizione la Premier League è scesa in campo a Santo Stefano per il Boxing Day: Tutti in campo dopo Natale per il turno di campionato, spettacolo assicurato dopo le abbuffate a tavola e incroci interessanti che hanno regalato un vero e proprio show al grande pubblico. In programma la 20^ giornata. Pomeriggio caratterizzato da ben sei partite in Contemporanea anticipate dalla vittoria del Tottenham sul Southampton (5-2 con tripletta di ...

Premier League - che spettacolo il Boxing Day : non basta il cuore allo United - il Chelsea c’è ed il City se la ride : Il tanto atteso Boxing Day della Premier League, ha regalato emozioni a non finire in questa giornata di Santo Stefano. Dopo la vittoria di un dominante Tottenham nella gara dell’ora di pranzo, sono scese in campo altre 6 gare in questo pomeriggio. Ebbene, il Chelsea di Antonio Conte si è imposto in casa contro il Brighton, grazie ad una doppietta spagnola targata da Morata e Marcos Alonso, due reti di testa di pregevole fattura. ...

Premier League : cinquina Tottenham. LIVE : Chelsea 1-0 - United sotto 2-1 : Gli Spurs hanno rifilato 5 gol al Southampton di Lemina e Gabbiani, entrato nella ripresa: seconda tripletta consecutiva per Kane che diventa il miglior cannoniere al mondo nel 2017 Di Alli e Son gli ...

Probabili Formazioni Newcastle United-Manchester City - Premier League 27-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Newcastle United-Manchester City, 20^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 20.45. Sono tredici i punti di vantaggio sullo United secondo in classifica. Con il gol di Maguire all’ultimo secondo nella sfida contro il Leicester, il Manchester City ha in tasca una buona parte del titolo in Premier League, il primo dell’era Guardiola. Vincere contro il Newcastle ed approfittare di uno altro passo ...

Probabili Formazioni Manchester United-Burnley - Premier League 26-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Burnley, 20^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 16.00. Vincere per dimenticare il pareggio arrivato all’ultimo istante al King Power Stadium con il Leicester in dieci, dopo l’espulsione di Amartey, e per non perdere altro terreno del City. E’ questo l’obbiettivo del Manchester United, impegnato nel giorno del Boxing Day a Old Trafford contro il Burnley. I Red ...