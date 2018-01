Premier League | United | 2-0 all' Everton e secondo posto Il Liverpool vince nel recupero

Probabili Formazioni Manchester City-Watford - Premier League 02-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Watford, 22^Giornata di Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Turno di riposo per David Silva nei Citizens, per gli Hornets chance dal primo per Okaka. La 22^Giornata di Premier League si chiuderà con il match all’Ethiad Stadium tra Manchester City e Watford. I Citizens vengono dal pareggio contro il Crystal Palace che ha interrotto la striscia di vittorie di fila degli uomini di Guardiola, e ...

Capodanno con la Premier League - i risultati in diretta LIVE : BURNLEY-LIVERPOOL (ore 16, diretta su Sky Sport 1 HD e Sky Sport 3 HD) Con lo 0-0 contro l'Huddersfield (ennesima partita blindando la porta alla sua maniera) e complice il ko del Leicester (proprio contro il LIVErpool), il Burnley difende il suo sorprendente ...

Premier League - Serie A - Liga e coppe : il 2018 parte alla grande : 1 di 3 Successiva TORINO - Il 2018 del calcio parte subito forte . Premier League , Coppa Italia , Coppa del Re spagnola, Serie A : il menù della settimana è ricco di appuntamenti da non perdere. Ecco ...

Probabili Formazioni Premier League 22^ Giornata 02-01-2018 : Scopri tutte le Probabili Formazioni della ventiduesima Giornata di Premier League. Martedì 2 Gennaio scende nuovamente in campo la Premier League per concludere il 22esimo turno. In questo post vi diamo dei consigli, suggerimenti, previsioni e dritte sulle Probabili Formazioni per piazzare scommesse ponderate e vincenti sulle partite del torneo più prestigioso al mondo. Le Formazioni indicati potrebbero subire delle variazioni a causa ...

Premier League - Hodgson : "Orgoglioso del mio Palace" : L'uomo che ha impedito a Pep Guardiola di eguagliare il primato di 19 successi di fila stabilito con il Bayern Monaco nella stagione 2013-2014 è un vecchio signore del calcio di 70 anni che ha ...

Premier League - Guardiola perde Gabriel Jesus ma si consola con Umtiti : Premier League, Guardiola perde Gabriel Jesus ma si consola con Umtiti Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Guardiola – Si ferma a 18 il numero di vittorie consecutive il Manchester City di Pep Guardiola, non riuscendo così ad eguagliare le 19 gare vinte dal Bayern nella stagione 2013-2014, allenato dallo stesso spagnolo. La capolista è stata fermata sullo ...

Probabili Formazioni Premier League 22^ Giornata 01-01-2018 : Scopri tutte le Probabili Formazioni della ventiduesima Giornata di Premier League. Lunedì 1° Gennaio scende nuovamente in campo la Premier League per il 22esimo turno. In questo post vi diamo dei consigli, suggerimenti, previsioni e dritte sulle Probabili Formazioni per piazzare scommesse ponderate e vincenti sulle partite del torneo più prestigioso al mondo. Le Formazioni indicati potrebbero subire delle variazioni a causa delle scelte ...

Probabili Formazioni Burnley-Liverpool - Premier League 01-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Burnley-Liverpool, 22^Giornata di Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Probabile turno di riposo per Salah nel Liverpool, nei padroni di casa rientra dalla squalifica Tarkowsi. La 22^Giornata di Premier League vedrà andare in scena la sfida tra Burnley e Liverpool a Turf Moor. I padroni di casa non vincono da 4 giornate, ma di certo vorranno andare a impensierire gli ospiti come già fatto con tante altre big e ...

Probabili Formazioni Everton-Manchester United - Premier League 01-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Everton-Manchester United, 22^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 18.30: Allardyce sceglie Rooney dal 1′. Match importante per il Manchester United se vorrà riconquistare il secondo posto a spese del Chelsea. I Red Devils sono di scena il 1° Gennaio a Goodison Park sul campo dell’Everton con la necessità di portare a casa una vittoria dopo tre pareggi consecutivi che hanno di fatto consegnato il ...

Video Gol Manchester United-Southampton 0-0 : Highlights e Tabellino Premier League - 21^ Giornata 30-12-2017 : Risultato Finale Manchester United-Southampton 0-0, Cronaca e Highlights, Premier League 21^ Giornata, 30 Dicembre 2017. Il Southampton porta via da Old Trafford quel punto che aveva programmato e che ha fortemente voluto durante l’arco di una gara che non ha esaltato sotto il puro profilo dello spettacolo, ma ha evidenziato le qualità agonistiche e caratteriali da parte della squadra di Mauricio Pellegrino. Per il Manchester ...

Premier League - manita Chelsea - super Salah lancia la rimonta Liverpool : La cinquina del Chelsea, la doppietta di Salah, il capitombolo interno del Watford, battuto da uno Swansea rivitalizzato dall'avvento del portoghese Carlos Carvalhal: la Premier si avvia a salutare il ...

Premier League - goleada del Chelsea e Salah spinge il Liverpool : Il Chelsea travolge lo Stoke City nel match valido per il 21° turno di Premier League. La squadra guidata da Antonio Conte si è imposta a Stamford Bridge per 5-0. A segno nel primo tempo Rudiger (3'),...

Premier League : Zappacosta-gol nel 5-0 del Chelsea - Salah batte il Leicester : TORINO - Il Chelsea si sbarazza facilmente dello Stoke, archiviando la pratica poco prima della mezz'ora con Rudiger, Drinkwater e Pedro. Il poker di Willian arriva su calcio di rigore a venti minuti ...

Video Gol Liverpool-Leicester City 2-1 : Highlights e Tabellino - Premier League 30-12-2017 : Risultato Finale Liverpool-Leicester City 2-1, Vardy (LEI), Salah (LIV) 2, Cronaca e Video Gol, Premier League 30 Dicembre 2017. Il Liverpool deve ringraziare ancora una volta Mohamed Salah. L’egiziano è infatti l’eroe di giornata e grazie alla sua doppietta permette ai Reds di conquistare la vittoria per 2-1 contro il Leicester City. LE SCELTE – Nel Liverpool c’è Gomez al posto di Alexander-Arnold e Lovren al posto ...