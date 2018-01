Premier | il Liverpool comincia bene il 2018 | successo al fotofinish

Probabili Formazioni Burnley-Liverpool - Premier League 01-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Burnley-Liverpool, 22^Giornata di Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Probabile turno di riposo per Salah nel Liverpool, nei padroni di casa rientra dalla squalifica Tarkowsi. La 22^Giornata di Premier League vedrà andare in scena la sfida tra Burnley e Liverpool a Turf Moor. I padroni di casa non vincono da 4 giornate, ma di certo vorranno andare a impensierire gli ospiti come già fatto con tante altre big e ...

Premier League - manita Chelsea - super Salah lancia la rimonta Liverpool : La cinquina del Chelsea, la doppietta di Salah, il capitombolo interno del Watford, battuto da uno Swansea rivitalizzato dall'avvento del portoghese Carlos Carvalhal: la Premier si avvia a salutare il ...

Premier League - goleada del Chelsea e Salah spinge il Liverpool : Il Chelsea travolge lo Stoke City nel match valido per il 21° turno di Premier League. La squadra guidata da Antonio Conte si è imposta a Stamford Bridge per 5-0. A segno nel primo tempo Rudiger (3'),...

Video Gol Liverpool-Leicester City 2-1 : Highlights e Tabellino - Premier League 30-12-2017 : Risultato Finale Liverpool-Leicester City 2-1, Vardy (LEI), Salah (LIV) 2, Cronaca e Video Gol, Premier League 30 Dicembre 2017. Il Liverpool deve ringraziare ancora una volta Mohamed Salah. L’egiziano è infatti l’eroe di giornata e grazie alla sua doppietta permette ai Reds di conquistare la vittoria per 2-1 contro il Leicester City. LE SCELTE – Nel Liverpool c’è Gomez al posto di Alexander-Arnold e Lovren al posto ...

Probabili Formazioni Liverpool-Leicester City - Premier League 30-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Leicester City, 21^Giornata di Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Nei Reds assente ancora Henderson dall’11 iniziale, Foxes con Gray a supporto di Vardy in attacco. Nella 21^Giornata di Premier League si affrontano Liverpool e Leicester City a Anfiel Road. I padroni di casa, reduci dal perentorio 5-0 contro lo Swansea, vogliono confermare il trend positivo, ma per farlo dovranno battere i ...

Premier - Liverpool - Leicester : Reds vincenti a 1 - 28 : ROMA - Liverpool avanti tutta in vista del match casalingo di Premier League in programma domani contro il Leicester: sul tabellone di Microgame le quote sono tutte per i Reds, vincenti a 1,28. Già un ...

Premier League - Van Dijk al Liverpool per 84 - 5 milioni di euro : Sono stati necessari 75 milioni di sterline , ovvero 84,5 milioni di euro, per chiudere un accordo che lo rende il difensore più costoso del mondo. La scorsa estate il club inglese aveva già provato ...

Video Gol Liverpool-Swansea City 5-0 : Highlights e Tabellino Premier League - 20^ Giornata 26-12-2017 : Risultato Finale Liverpool-Swansea City 5-0, Cronaca e Highlights, Coutinho (L), Firmino (L) 2, Alexander-Arnold (L), Oxlade-Chamberlain (L), Premier League 20^ Giornata, 26 Dicembre 2017. Sontuosa vittoria nel giorno del Boxing Day per il Liverpool. Sono 5 le reti realizzate allo Swansea, sempre più fanalino di coda della Premier League. I Reds sono quarti con 38 punti e scavalcano il Tottenham in quarta posizione. LE SCELTE ...

Diretta Liverpool - Swansea dove vedere in tv e streaming gratis Premier League - : Diretta Liverpool-Swansea, il match valido per il Boxing Day 2017 del campionato di Premier League, con le informazioni su orario Diretta tv e streaming gratis del match

Probabili Formazioni Liverpool-Swansea - Premier League 26-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Swansea, 20^Giornata di Premier League 2017/2018, Ore 18.30: Solito undici per i Reds, ritorno dal 1′ per Ayew. Il Boxing Day di Premier League chiuderà la sua giornata alle 18:30 con la sfida tra Liverpool e Swansea ad Anfield. I Reds vengono da pirotecnico pareggio contro l’Arsenal, ma sono in serie positiva e vorranno di certo mantenere il trend almeno fino alla fine del 2017. Gallesi che ...

Video/ Arsenal Liverpool (3-3) : highlights e gol della partita (Premier League) : Video Arsenal Liverpool (3-3): highlights e gol della partita di Premier League. Spettacolo ed emozioni all'Emirates Stadium per una partita pirotecnica(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 09:32:00 GMT)

Premier : Arsenal-Liverpool 3-3 : ROMA, 22 DIC - Festa del gol fra Arsenal e Liverpool, nell'anticipo della 19/a giornata di Premier League. Finisce 3-3 e la squadra di Klopp che conquista un doppio vantaggio con Coutinho al 26', ...

Premier League - Arsenal-Liverpool 3-3 : gol ed emozioni all'Emirates Stadium : LONDRA - E' finita in parità 3-3 la sfida tra Arsenal e Liverpool che ha aperto la 19esima giornata della Premier League . I Gunners attraversavano un momento di scarsa verve (solo una vittoria nelle ...

Premier League - Arsenal e Liverpool regalano goal e spettacolo : pirotecnico 3-3 all’Emirates [GALLERY] : 1/12 LaPresse/PA ...