Pioggia | vento forte e mareggiate Calabria | Sicilia | Sardegna | Puglia e Toscana alle

Pioggia - vento forte e mareggiate : Calabria - Sicilia - Sardegna e Puglia alle prese con il maltempo : Un'ondata di maltempo si sta abbattendo su Calabria , Sicilia , Sardegna e Puglia con piogge e venti forti. Il bollettino meteo parla di 'venti nord-occidentali da forti a burrasca, con rinforzi di ...

Pioggia - vento forte e mareggiate : Calabria - Sicilia - Sardegna e Puglia alle prese con il maltempo : Disagi nei collegamenti marittimi. La tratta Santa Teresa di Gallura - Bonifacio è stata sospesa a causa del mare in burrasca. per domani dichiarata l'allerta...

Maltempo in arrivo - pesante allerta meteo della Protezione Civile : Pioggia e vento forte nel Sud Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Il transito di un veloce impulso instabile che si inserirà nell’area di bassa pressione di origine atlantica che nella giornata odierna sta interessando il nostro paese, apporterà durante la giornata di domani precipitazioni anche a carattere temporalesco specie sul basso versante tirrenico e una intensificazione della ventilazione su settori alpini occidentali e regioni centro-meridionali, ove i rinforzi più accentuati ...

Maltempo : vento forte e Pioggia su gran parte del Molise : Fine dicembre caratterizzato da pioggia e vento forte in gran parte del Molise. L’arrivo del Maltempo e’ stato anticipato ieri dalla Protezione civile regionale che ha emesso un’allerta ‘arancione’ in particolare per le zone del Medio Sangro, Alto Volturno, Frentani, Sannio e Matese. Per domani 28 dicembre sono previste precipitazioni da isolate a sparse, alternate a locali schiarite, anche a carattere di rovescio. ...

Pioggia - vento e neve : tempesta sull'Italia : E' arrivata la prevista intensa perturbazione atlantica con Pioggia, vento e neve. Si registrano frane in Liguria, mentre su Roma nel primo pomeriggio si è abbattuta una forte grandinata. A causa ...

Maltempo Molise : vento forte e Pioggia in provincia di Isernia : In provincia di Isernia vento forte e pioggia sono protagonisti dell’ondata di Maltempo in corso in queste ore: numerosi i rinvii di manifestazioni in piazza legate alla tradizioni natalizie. Si segnalano interventi dei vigili del fuoco soprattutto in Alto Molise per la rimozione di rami dalla sede stradale. L'articolo Maltempo Molise: vento forte e pioggia in provincia di Isernia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - ultima ondata di gelo del 2017 : in arrivo Pioggia e vento : ROMA - pioggia, vento e tanta neve: il 2017 si chiude all'insegna del Maltempo, a causa di una'intensa perturbazione atlantica che porta piogge su gran parte delle regioni. Precipitazioni, anche ...

Maltempo : Pioggia - neve e vento forte in arrivo su gran parte dell'Italia : ROMA - Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da questa sera gran parte dell'Italia, portando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e ...

Neve - vento e Pioggia (l'allerta della protezione civile) : Roma, 26 dic. (askanews) Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell'Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni ...

Pioggia - vento e tanta neve. Il colpo di coda del 2017 è da brividi : "Nuova ondata di maltempo per l'Italia ad opera di una intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa". Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, che spiega: "mercoledì piogge e temporali colpiranno soprattutto Nord e regioni tirreniche, con fenomeni anche intensi o abbondanti a ridosso di Alpi, Prealpi pedemontane di Lombardia e Triveneto, Liguria di Levante, alta Toscana, Lazio e poi anche Campania entro fine ...

Pioggia - vento e neve : in arrivo nuova ondata maltempo : nuova ondata di maltempo per l'Italia ad opera di una intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa. A confermarlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega "Mercoledì piogge e ...

Maltempo : fine anno con Pioggia e vento - tregua a San Silvestro : Gli ultimi giorni del 2017 saranno caratterizzati dal Maltempo. Non mancheranno nemmeno situazioni di allerta nel nord Italia, specialmente in Liguria. Ma a San Silvestro ci sarà una tregua."La parte più avanzata della perturbazione - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - porterà nuvole su gran parte d'Italia e un pò di piogge, comunque per lo più deboli, al Nord e regioni tirreniche, con qualche nevicata sulle Alpi. Poi ...