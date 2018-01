Pietra Ligure | successo per il Capodanno in Piazza con la band The Sunny

Pietra Ligure - uomo si ferisce all'occhio con un petardo : Attimi di paura ieri sera a Pietra Ligure . Un uomo di 50 anni si è ferito ad un occhio a causa di un petardo . Immediato l'intervento da parte dei sanitari del 118. Il 50enne è stato trasportato in ...

Pietra Ligure - canti di Natale e tanta allegria grazie al gruppo "Pulp in Valmaremola" : Musica e allegria per festeggiare il Natale in compagnia, senza dimenticare la solidarietà. Con una simpatica esibizione canora, vissuta al fianco di una rappresentanza della Banda 'G. Moretti' di ...