PCRilasciato Nova v0 1 8

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Lo sviluppatore SteveKwok augurando a tutti un anno ha rilasciato un nuovo aggiornamento diin versione 0.1.8.Questo nuovo progetto chiamato inizialmente Cronus e cambiato in(nella mitologia greca, Cronus fu sconfitto dal figlio Zeus) ,è un nuovo emulatore del Sega Saturn per PC scritto da zero in C ++ 11,un linguaggio di programmazione molto utilizzato nei mini PC come Arduino. Attualmente è in grado di eseguire alcuni giochi commerciali con piccoli suoni e grafica,ma non supporta salvataggi,carica stato e cd fisici. Caratteristiche 1. seleziona automaticamente la regione 2. seleziona automaticamente i tipi di cartucce modificando cart.json. 3. salva automaticamente la memoria di backup. Guida Scaricare il file a fine articolo e scompattarlo. Inserire il file bios.bin nella cartella bios. (non contiene il file bios) Controlli Su: w Giù: s Sinistra: a Destra: d START: ...