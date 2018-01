PCRilasciato Cemu 1 11 3 Release Pubblica

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Il nuovo anno inizia bene per l’emulatoreche continua la sua corsa per raggiungere la perfezione con l’instancabile Exzap che rilascia un nuovo aggiornamento del primo emulatore sperimentale per Wii U in versione v1.11.3.è in grado di avviare quasi tutti i giochi commerciali e può avviare immagini WUD,RPX e RPL con il supporto dei video in 4K e ultrawide 21:9.Con la nuova versione il PowerPC di Wii U può ora essere emulato con diversi core , il che migliora significativamente le prestazioni. Inoltre,scarica automaticamente il contenuto di SpotPass quando la modalità online è abilitata e l’ultimo amiibo utilizzato può essere selezionato rapidamente dal menu NFC.. E voi cosa ne pensate? Vi pace l’emulatore? VIDEO DELLA VERSIONE 1.11.3 REQUISITI DI SISTEMA Windows 7 (x64) o superiore OpenGL 4.0 (4.5 viene utilizzato se disponibile) RAM: ...