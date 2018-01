: Il mio Capodanno in carcere per aver colpito #Berlusconi #silvioberlusconi #politica - CrisSmartie : Il mio Capodanno in carcere per aver colpito #Berlusconi #silvioberlusconi #politica - mauribechini : #Capodanno #capodannoroma #1gennaio #BuonAnno #buonannonuovo #Berlusconi intervista esclusiva a Roberto Dal Bosco - mauribechini : 'Passai un Capodanno in carcere per aver colpito Berlusconi: ecco la mia storia' - trancyodipizza : l'anno scorso passai il capodanno a piangere da sola in una stanza costretta a stare con gente con cui non volevo nemmeno stare - star_worst : Un anno fa passai un capodanno di merda perché la mia ragazza mi lasciò. Quest'anno mi ha lasciato un'altra. La co… -

(Di lunedì 1 gennaio 2018) La sera di San Silvestro di ormai 13 anni fa, vale a dire il 31 dicembre 2004, le cronache riportarono una notizia che in poche ore fece il giro del mondo: il presidente del Consiglio in carica #Silvioera stato aggredito a Roma da parte un passante che lo avevaalla testa con un cavalletto treppiedi. Il giovane aggressore venne immediatamente fermato, mentre il Premier venne subito soccorso, medicato e per alcuni giorni indossò un vistoso cerotto sulla parte bassa della testa. Sono passati esattamente tredici anni da quella sera e ha raggiunto telefonicamente in esclusiva il protagonista di quel gesto: si tratta di Roberto Dal Bosco, oggi 41enne e residente a Marmirolo in provincia di Mantova.che cosa ci ha detto. Intervista a Roberto Dal Bosco: il 31 dicembre 2004 lanciò un cavalletto treppiedi al Premier SilvioDal Bosco, ...