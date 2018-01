Partita calcio finisce in rissa

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il calendario completo e tutte le date. Il programma e gli orari dalla Partita inaugurale alla Finale : I Mondiali 2018 di Calcio si svolgeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio: le 32 migliori squadre del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del titolo. La rassegna iridata purtroppo non vedrà la partecipazione dell’Italia che ha mancato la qualificazione dopo 60 anni: un’autentica catastrofe per la nostra Nazionale, costretta a guardare le partite davanti al televisore, sempre in diretta tv sui canali Mediaset (Canale 5 e ...

Calciomercato Lazio - la ‘controPartita’ al Verona che sblocca l’affare Caceres : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce da due vittorie consecutive, quelle in campionato e Coppa Italia contro Crotone e Fiorentina, adesso la squadra di Simone Inzaghi si prepara per affrontare il big match contro l’Inter. Nel frattempo si stanno valutando le strategie per il mercato di gennaio, si avvicina l’arrivo a gennaio di Caceres. L’accordo tra Lazio e Verona prevedeva il prestito fino a gennaio e poi il ...

Calciomercato Napoli - controPartita di grande livello per arrivare a Inglese? Video : A pochi giorni dall'apertura ufficiale della sessione invernale di #Calciomercato, in casa Napoli non si fa altro che parlare di quelle che potrebbero essere le operazioni che presto potranno essere messe a segno [Video] dalla dirigenza partenopea e di quelle cessioni che, allo stesso tempo, potranno essere piazzate a partire dal primo di gennaio. Inutile dire come tenga banco principalmente la questione legata a Roberto Inglese del Chievo ...

Calciomercato Juventus - affari con il Manchester United : offerta dei Red Devils con controPartita : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per il big match valido per la giornata del campionato di Serie A, importante scontro per lo scudetto contro la Roma. Nel frattempo tiene banco anche il mercato, il club bianconero potrebbe subire importanti cambiamenti già dalla prossima finestra con Alex Sandro sempre più vicino all’addio. Sul brasiliano è forte l’interesse del Chelsea di Antonino Conte ma negli ultimi giorni ...

Calciomercato Napoli - Inglese a gennaio? Il ds del Chievo svela : “ecco chi ci piace come controPartita” : Calciomercato Napoli – Intervistato dai microfoni dell’Arena, il direttore sportivo del Chievo, Giancarlo Romairone, è tornato a parlare di un possibile trasferimento di Inglese al Napoli già a gennaio aprendo a Giaccherini come contropartita: “Quando parla un presidente, le dichiarazioni sono sempre importanti. Ma non posso mettermi a commentare le sue parole. Un presidente parla con un presidente. Io posso limitarmi a ricordare che ...

Calciomercato Inter/ News - Ag. Pastore : la Partita col Caen l'ultima col Psg (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il procuratore di Javier Pastore ha parlato dell'ormai imminente addio del Flaco al Paris Saint German.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 03:36:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Ciciretti già a gennaio? La controPartita proposta al Benevento : Calciomercato Napoli – Il Napoli è pronto a mettere a segno un importante colpo di mercato, si tratta di Amato Ciciretti, contatti nelle ultime ore e accordo raggiunto per un quinquennale. Il calciatore non sta disputando una buona stagione con la maglia del Benevento, un solo punto conquistato fino al momento in campionato e salvezza sempre più difficile. Il Napoli potrebbe decidere di anticipare a gennaio l’arrivo di Ciciretti, ...

Imola - ragazzino di 15 anni muore per arresto cardiaco durante Partita di calcio : Imola Tragedia a Imola. Un ragazzino di 15 anni è morto, domenica 17 dicembre, all'ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola dove era stato trasportato dal 118 venerdì pomeriggio, intorno alle 18:...

PAGELLE / Atalanta Lazio (3-3) : Fantacalcio - i voti della Partita (Serie A 17^ giornata) : PAGELLE Atalanta Lazio: i voti della partita per il Fantacalcio. All'Atleti Azzurri d'Italia sfida spettacolare per la Serie A, finisce 3-3 ma i gol sarebbero potuti essere molti di più(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 23:29:00 GMT)

Pagelle/ Atalanta Lazio : Fantacalcio - i voti della Partita (Serie A 17^ giornata - primo tempo) : Pagelle Atalanta Lazio: i voti della partita per il Fantacalcio. All'Atleti Azzurri d'Italia si chiudeva la 17^ giornata della Serie A, sfida tra due grandi protagoniste del campionato(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 21:49:00 GMT)

PAGELLE / Bologna Juventus (0-3) : Fantacalcio - i voti della Partita (Serie A 17^ giornata) : Le PAGELLE di Bologna Juventus: i voti della partita del Dall'Ara per il Fantacalcio. I bianconeri espugnano lo stadio dei felsinei con un tris firmato da Pjanic, Mandzukic e Matuidi(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 17:28:00 GMT)

Pagelle/ Bologna Juventus : Fantacalcio - i voti della Partita (Serie A 17^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Bologna Juventus: i voti della partita del Dall'Ara per il Fantacalcio. Felsinei e bianconeri si sfidavano per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 16:02:00 GMT)

Calciomercato Juventus - per giugno assalto a Verdi : la controPartita che può sbloccare l’affare : Calciomercato Juventus – La Juventus sta disputando una stagione positiva, l’intenzione del club bianconero è quella di arrivare fino in fondo in campionato e Champions League. Nel frattempo si pensa anche alle strategie di mercato e non solo quelle di gennaio ma anche per la prossima stagione. Un obiettivo in vista del prossimo campionato è quello che porta a Simone Verdi, vero talento che sta trascinando il Bologna con grandi ...