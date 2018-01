: RT @Dlavolo: - Papà perché si sentono le campane ma nel campanile le campane non si muovono? + Perché usano suoni registrati - Ma è brutto… - Queequeg_in_Rio : RT @Dlavolo: - Papà perché si sentono le campane ma nel campanile le campane non si muovono? + Perché usano suoni registrati - Ma è brutto… - PietroDiaz3 : Mattarella: se la virtu' del 2018 e' che i diciottenni votino mentre nel 1918 morivano, che altro evocare se non papa e polizia? - NotizieIN : Papa:non spegniamo speranze di migranti - annapres70 : RT @annapres70: Scatterà la mezzanotte. E non ci sarai. Non sarai con me. Ma ci sei, sei con me, mi guardi e sorridi.. Buon anno anche a te… - profsexxavier : quando siamo a una cena o pranzo chiedo sempre speranzosamente a papà che ci sia il suo amico parrucchiere ma non c’è mai -

"Desidero ancora una volta farmi voce di questi nostri fratelli che invocano per il loro futuro un orizzonte di pace".CosìFrancesco nel primo Angelus del 2018,parlando die rifugiati, cui è dedicata l'odierna Giornata mondiale della pace. Rischiano la vita in viaggi lunghi e pericolosi, "nonla speranza nel loro cuore, non soffochiamo le loro aspettative di pace", dice Francesco. Ricambia gli auguri al Presidente Mattarella, "auspicando per il popolo italiano un anno di serenità e pace".(Di lunedì 1 gennaio 2018)