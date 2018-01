Papa Francesco | Ogni vita va accolta e aiutata

Vaticano - Papa Francesco e il 'saluto' di Vittorio Feltri : 'Ecco l'unica occasione in cui mi piace Bergoglio' : Una fustigata a Bergoglio che con le sue picconate al dogma cristiano si è attirato le accuse di eresia dalle ali più intransigenti del mondo cattolico, fino a far balenare l'ipotesi, clamorosa e ...

L'augurio di Papa Francesco : "Ogni vita - anche scomoda o ripugnante - va amata" : Prima messa dell'anno in Vaticano del Pontefice: "Il dono di ogni madre edi ogni donna è tanto prezioso per la Chiesa, che è madre edonna. E mentre l'uomo spesso astrae, afferma e impone idee, ladonna, la madre, sa custodire, collegare nel cuore, vivificare".

Papa Francesco : un 2017 ferito dal degrado umano - sociale e ambientale - : Durante l'omelia del Te Deum, tradizionale preghiera di ringraziamento per l'anno appena concluso, ha sottolineato che "Dio ci aveva donato un 2017 integro e sano, noi umani l'abbiamo in tanti modi ...

Abbiamo ferito il 2017 con le guerre e le ingiustizie ( Papa Francesco) : Città del Vaticano, 31 dic. (askanews) Il Papa ha denunciato che il 2017 , 'che Dio ci aveva donato integro e sano', noi umani lo Abbiamo 'in tanti modi sciupato e ferito ' con 'opere di morte', '...

Papa Francesco : «Il 2017 ferito da degrado e ingiustizie. Grazie a chi ama Roma senza piangersi addosso» : Questo 2017 , «che Dio ci aveva donato integro e sano, noi umani l'abbiamo in tanti modi sciupato e ferito con opere di morte, con menzogne e ingiustizie». Lo ha detto il Papa ...

SPILLO/ Papa Francesco e il dono che vale più dei 'comandamenti' della Borsa : La sofferenza non colpisce solo le minoranze perseguitate come i Rohingya o i giovani che faticano a trovare un lavoro, probabili poveri del domani.

Per Papa Francesco questa immagine è il simbolo della pace : Alla vigilia della Giornata Mondiale della pace , che sarà celebrata il primo gennaio, Papa Francesco ha chiesto alla Sala Stampa della Santa Sede che si distribuisse questa immagine con un testo scritto nel retro-foto: “...il frutto della guerra. Un ragazzo aspetta il suo turno nel crematorio con il fratello morto sulle spalle. È la foto scattata da un fotografo americano, Joseph Roger O'Donnell, dopo ...

Sylvie Lubamba : “Ho ritrovato la libertà a Natale. In carcere ho letto la Bibbia e incontrato Papa Francesco” : “Sono pentita di quello che ho fatto, ma lo ero già dodici anni fa”. A parlare così è Sylvie Lubamba che al settimanale Spy racconta della sua ritrovata libertà. La showgirl lanciata da Piero Chiambretti è stata infatti scarcerata proprio il giorno di Natale: era stata condannata a tre anni e quattro mesi di reclusione per uso indebito di carte di credito. Lubamba dice che “la vita in carcere è stata dura ma lì – continua ...