: RT topcalcionews "New: Palermo, un acquisto dal Genoa - giornalistispo1 : RT topcalcionews "New: Palermo, un acquisto dal Genoa - GenoaAddict : #Palermo, un acquisto dal #Genoa | Calciomercato - anko_46 : ha entusiasmato i tifosi del Palermo con l'acquisto di Moses Odjer. #FMM18 - mimmopiombo : Tutta Palermo a Correre l'8 edizione del Memorial Podistico Salvo D'Acquisto....#okbiorace -

Leggi la notizia su calciomercato

(Di lunedì 1 gennaio 2018) In prestito al Bari , di proprietà del, Riccardo Fiamozzi , terzino che sta trovando poco spazio in Puglia, è pronto a cambiare squadra. Come scrive il Corriere dello Sport, il laterale ex Pescara è finito nel mirino del, pronto a vestirlo di rosanero nel mercato invernale.