Palermo | raccolta giocattoli per bambini disagiati

Palermo : alla Cittadella dell'Artigianato raccolta giocattoli per bimbi disagiati : Palermo, 30 dic. (AdnKronos) - Una raccolta di giocattoli per i bambini disagiati di Palermo. Ad organizzarla è Confartigianato Sicilia alla Cittadella dell'Artigianato di via Magliocco, a Palermo. Da oggi pomeriggio Babbo Natale insieme ai suoi elfi, al lavoro per allietare le giornate dei più picc