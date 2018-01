Osama Bin Laden | il nipote Hamza ucciso a 12 anni nei raid contro al Qaeda

Osama Bin Laden iniziò ad odiare l'Occidente dopo aver visitato Stratford-upon-Avon - la città natale di Shakespeare : L'odio di Osama Bin Laden per l'Occidente è maturato in giovane età nel corso di un suo viaggio-studio in Inghilterra quando era teenager e visitò la città natale di William Shakespeare , Stratford-upon-Avon .E' quanto emerge dal diario che il capo di Al Qaeda teneva, parte dei 470 mila documenti recuperati nel raid delle forze speciali Usa compiuto nel 2011 per eliminare la primula rossa del terrorismo internazionale ...

La CIA ha reso pubblici più di 470mila file trovati nel computer di Osama bin Laden, il leader di al Qaida ucciso in un raid delle forze americane ad Abbottabad, in Pakistan, il 2 maggio 2011. In precedenza erano già