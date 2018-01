: RT @Terra2itter: Adesso ti sembra quella giusta, ma fra poco comincerà a sbriciolarti i coglioni con l’oroscopo 2018 di Paolo Fox. - ivanmorelli0 : RT @Terra2itter: Adesso ti sembra quella giusta, ma fra poco comincerà a sbriciolarti i coglioni con l’oroscopo 2018 di Paolo Fox. - ilMenestrelloh : RT @ilMenestrelloh: È sempre colpa di Paolo Fox - pesaronews : L’oroscopo del 2018 - CaprioDaniele : Oroscopo 2018 Fox: le previsioni per il nuovo anno in replica su RaiPlay - ilMenestrelloh : È sempre colpa di Paolo Fox -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Dove vedere il video con ledell'di Paolo Fox? E' questa una delle domande maggiormente ricercate su Google nelle prime ore delappena arrivato. In molti infatti seguono le indicazioni dell'astrologo più famoso d'Italia che nella mattina del 1° gennaioè andato in onda tv su Rai 2 con uno speciale nel corso della trasmissione 'I Fatti Vostri' la cuiè possibile rivederla anche suPaolo Fox: leper ildi tutti i segni zodiacali Paolo Fox è probabilmente l'astrologo italiano più famoso e amato d'Italia e in tantisismi seguono le sueastrologiche soprattutto con lo scopo di verificare quello che dice dato che il suo motto è: "Non credetetici ma verificate". L'appuntamento domenicale con le suedurante "Mezzogiorno in famiglia" raggiunge picchi di ascolto molto importanti, ma ...