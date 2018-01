Nuoto : un 2018 di “divertimento” per Federica Pellegrini. Arrivare a Tokyo 2020 senza ambizioni : Il 2018 è finalmente giunto e in questo primo giorno dell’anno è giusto proiettarsi al futuro a quel che ci aspetta. Nel Nuoto italiano, inutile negarlo, i programmi di Federica Pellegrini sono sempre di grande interesse. La vittoria strepitosa di Budapest e l’oro iridato nei 200 stile libero, piegando l’asso statunitense Katie Ledecky, è stata impresa leggendaria e va da sé che la decisione di abbandonare definitivamente le ...

Nuoto di fondo - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi da seguire. Il programma completo della stagione : Reduce dai trionfi di Arianna Bridi e di Simone Ruffini nella Coppa del Mondo e dalla 5 medaglie (2 argenti e 3 bronzi) dei Mondiali di Budapest, il Nuoto di fondo azzurro si rituffa nel 2018 con tanta voglia di replicare i risultati già ottenuti e se possibile migliorarli. La forte squadra del Bel Paese avrà negli Europei di Glasgow, ad agosto, il focus stagionale ma senz’altro anche le tappe della cosiddetta Fina Marathon World Series ...

PallaNuoto - obiettivo podio per il Setterosa agli Europei 2018. Izabella Chiappini l’arma per tornare al vertice : Lunedì 24 luglio 2017: forse il momento più deludente di questa stagione per quanto riguarda la Pallanuoto azzurra a livello femminile. In quel di Budapest il Setterosa, lanciato dalla medaglia d’argento olimpica conquistata un anno prima a Rio de Janeiro, era pronto all’ennesima entrata nella top-4 internazionale: mancava solo lo scalino chiamato Russia che, visto anche un girone preliminare super, sembrava davvero facile da ...

PallaNuoto - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Il programma tra Europa Cup - World League ed Europei : Tutto pronto per una nuova stagione per la Pallanuoto internazionale che sarà ricca di eventi sia al maschile che al femminile, soprattutto per quanto riguarda le nazionali, impegnate in Europa Cup, World League ed Europei. Andiamo a scoprire il programma completo con il Calendario e tutte le date del 2018. Uomini Europa Cup Primo turno dal 15 al 18 febbraio, final eight dal 6 all’8 aprile World League 28 maggio – 2 giugno Super ...

Nuoto sincronizzato - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi da seguire. Il programma completo della stagione : Il 2018 vuole essere un altro anno di grandi soddisfazioni per il Nuoto sincronizzato italiano. La disciplina natatoria che, forse, più di altre nel Bel Paese è in grande evoluzione vuol regalare altre grandi emozioni agli appassionati. L’annata che sta per concludersi è stata trionfale: l’oro e l’argento mondiale del duo misto nella routine tecnica e libera ed una squadra nel complesso sempre più convinta dei propri mezzi sono ...

Nuoto sincronizzato - l’Italia ormai è una realtà mondiale. Agli Europei 2018 obiettivo medaglie : La stagione 2018 vuole essere quella delle ulteriori conferme per il Nuoto sincronizzato italiano. Dopo due stagioni (2016-2017) nelle quali il movimento ha messo in mostra una crescita esponenziale suggellata dalle medAglie Agli Europei 2016 di Londra, dai piazzamenti degni di nota delle Olimpiadi di Rio 2016 ed ancor di più dall’oro e dall’argento iridati ottenuti nel duo misto con Giorgio Minisini assoluto protagonista in coppia ...

PallaNuoto : un Gonzalo Echenique in più per il Settebello. Obiettivo medaglie nel 2018 : Dopo un 2017 che non può considerarsi positivo visto il sesto posto conclusivo ai Mondiali (ma con l’argento in World League), il ct della Nazionale italiana di Pallanuoto Sandro Campagna ha deciso di puntare in grande verso Tokyo 2020, rivoluzionando ancor di più la rosa e aggiungendo, ovviamente, alcuni tasselli di livello davvero stellare. Era attesa da mesi, ad inizio autunno è arrivata però l’ufficialità: Gonzalo Echenique, mancino ...

Nuoto - Gregiorio Paltrinieri e l’accoppiata 1500 sl-10 km in acque libere. Nuove conferme ed attese per il 2018 : Il 2018 anno di conferme e verifiche per Gregorio Paltrinieri. Il due volte campione del mondo dei 1500 stile libero, oro olimpico a Rio 2016 ed europeo a Londra nello stesso anno, è pronto per rituffarsi nella piscina di Melbourne per completare la sua esperienza semestrale in Australia. Un virus influenzale ha ritardato la sua partenza alla volta dell’emisfero australe ma non sarà certo uno stato febbrile transitorio a far recedere dai ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Mondiali pazzeschi e battere Ledecky… 2018 con serenità - vediamo la velocità : medaglie difficili” : Federica Pellegrini sta per concludere un 2017 da favola culminato con la vittoria ai Mondiali di Budapest: un successo strepitoso sui 200 stile libero sconfiggendo l’imbattuta Katie Ledecky. La Divina ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Federica racconta l’ultima vasca del leggendario trionfo di Budapest: “Come diceva Castagnetti, c’è sempre tempo per recuperare, a volte ho chiuso gli occhi, ...

Nuoto - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi da non perdere. Il programma completo della stagione : Un programma ricco di eventi quello del Nuoto in piscina nel 2018. Un menù succulento avente negli Europei di Nuoto di Glasgow la pietanza più pregiata. Dal 3 al 9 agosto, infatti, la vasca britannica sarà teatro di sfide importanti tra le quali le attese riconferme dei Gemelli Diversi del Nuoto azzurro, Gregorio Paltrinieri (campione del mondo in carica dei 1500 stile libero a Budapest nel 2017) e Gabriele Detti (oro iridato negli 800 stile ...

Nuoto - gli Europei nel mirino dell’Italia nel 2018. Tra veterani e volti nuovi - l’obiettivo sarà vincere medaglie e gettare le basi per Tokyo 2020 : Il 2017 è agli sgoccioli ed è giusto proiettarsi a quel che accadrà nel 2018. Per il Nuoto, gli Europei nella vasca lunga di Glasgow sono l’evento più atteso, programmati nei primi giorni di agosto 2018. La Nazionale italiana è reduce da un 2017 da incorniciare coi Mondiali di Budapest conclusi con 3 ori e 3 bronzi e gli Europei, nella piscina da 25 metri, di Copenhagen con 5 ori 7 argenti e 5 bronzi. Un computo estremamente positivo per ...

PallaNuoto maschile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo la decima giornata. Brescia cade - Pro Recco sola in vetta! : Si sapeva che sarebbe stato il match di cartello, e di certo le emozioni non sono mancate: Sport Management e Brescia danno vita ad una partita molto equilibrata nella decima giornata di Serie A1 di Pallanuoto maschile, ed alla fine la squadra ospite perde l’imbattibilità in campionato, capitolando per 4-3. La sorpresa della giornata la mette a segno la Lazio, che batte per 13-11 il Napoli e lo avvicina in classifica, mentre approfittano ...