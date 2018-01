Novità auto 2018 | ecco le 20 macchine più attese dell' anno nuovo

Auto - un 2018 coi botti. Ecco tutte le Novità in arrivo con l’anno nuovo : Se fra i propositi per il 2018 c’è anche quello di cambiare l’Auto, può tornare utile sapere quali saranno le novità a quattro ruote in arrivo nei prossimi 12 mesi. Il mercato non ha ancora fatto indigestione di suv e ne arriveranno per tutti i gusti e i portafogli. Quelle tecnologicamente più interessanti si chiamano Audi e-tron e Jaguar I-Pace: la proposta tedesca, in arrivo a fine anno, è il primo sport utility dei 4 anelli a emissioni zero, ...

Le Novità auto del 2018 - Tutti i debutti più importanti dell'anno : Gennaio è sempre gennaio. Per le autonotizie e le anteprime non c'è un numero più importante. E il primo mese dell'anno ormai alle porte lo è ancora di più. Perché per la prima volta in assoluto Quattroruote mette in campo un'iniziativa tutta dedicata ai prossimi debutti: Q novità 2018, oltre ad assumere la dignità di allegato gratuito su tutta la tiratura del giornale, è anche il primo dossier con la nuova veste grafica, quella lanciata con il ...

Auto - tutte le Novità del 2018 : Nel calendario dei debutti un grande numero di suv e crossover anche di grossa taglia - New entry: Audi A6, A7, Bmw X7, Vw Touareg e Jeep Cherokee...

Nissan - Tutte le Novità del Tokyo Auto Salon : La Nissan porterà al debutto diverse novità in occasione del Tokyo Auto Salon, in programma nel secondo fine settimana di gennaio. La Casa giapponese svelerà inedite concept e delle show car con estetica modificata, presentando alcuni allestimenti esclusivi anche per quanto riguarda le ibride e le elettriche attualmente in commercio.Personalizzazione e sportività. Tra i modelli più importanti che saranno esposti a Tokyo ci sono le versioni Grand ...

Kei-car - Tutte le Novità del Tokyo Auto Salon : In occasione del Tokyo Auto Salon (12-14 gennaio), svariate Case presenteranno le proprie reinterpretazioni custom di alcune delle Kei-car più diffuse in Giappone. Le ultra compatte debutteranno nella capitale con look personalizzati e con dettagli estetici inediti che, nella maggior parte dei casi, saranno riproposti anche sulle vetture di produzione.

2018 - tutte le Novità auto in arrivo : Completa il quadro la Opel Insignia GSi , che fa rivivere una storica sigla del mondo automotive. Aprile Aumentano le temperature ed è ora di prendere il primo sole, magari andando anche veloce con ...

Blocco auto Roma - domenica ecologica 17 dicembre 2017 : le ultime Novità : Le disposizioni ufficiali sul Blocco auto a Roma indicavano fino alla giornata di ieri una domenica ecologica per il 17 dicembre. In merito al divieto totale di circolazione previsto tra cinque giorni nella capitale, è arrivato un nuovo avviso che rivoluziona i piani degli automobilisti Romani. Il Campidoglio ha emanato una nuova ordinanza, firmata dal sindaco Virginia Raggi, con cui si differisce la data al prossimo anno. Non è tutto però, in ...