Nordcorea | Kim minaccia il mondo | ' Sulla mia scrivania c' è il pulsante nucleare'

Il dittatore Nordcoreano Kim Jong-un ha tenuto un discorso con aperture e minacce insieme : Le aperture sono sulle Olimpiadi Invernali in Corea del Sud, le minacce sono per gli Stati UNiti

Nordcorea - Kim Jong-un rende omaggio al padre a 6 anni da scomparsa : Il leader NordCoreano Kim Jong-un si è recato nel fine settimana al mausoleo di Kumsunan per rendere omaggio al padre Kim Jong-il, scomparso il 17 dicembre 2011 a seguito di un attacco cardiaco.

Nordcorea - Usa all'Onu : guerra più vicina | Trump : "Kim cagnolino malato" : L'ambasciatrice Usa, Nikki Haley, ha invitato tutti i Paesi Onu a "tagliare i rapporti" con Pyongyang

Nordcorea - Kim Yong-un lancia un nuovo missile : A più di un mese dall'ultimo test la Corea del Nord è tornata a minacciare il mondo e in particolare Corea del Sud e Giappone.Le milizie di Kim Yong-un hanno infatti lanciato oggi un nuovo missile balistico - come confermato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap che cita fonti militari - in direzione del Giappone.Si sarebbe trattato comunque di un modello a corto raggio (Srbm) - anche se il Pentagono Usa parla di un missile

Nordcorea - monito di Trump a Kim Jong Un : "Non metterci alla prova" : È un inferno che nessuno merita".Prima di lasciare Seoul alla volta di Pechino, Trump ha infine lanciato un appello al mondo perchè si unisca contro la minaccia nucleare Nordcoreana: "Tutti i Paesi