Nord Corea | nuova minaccia di Kim Jong-un | “Sulla mia scrivania ho il pulsante nucleare”

Corea del Nord - Kim minaccia gli Usa anche nel messaggio di Capodanno : “Pulsante nucleare è sulla mia scrivania” : Il “pulsante nucleare ” è sulla mia scrivania e “l’intera area degli Stati Uniti continentali è sotto il raggio d’azione nucleare ”. Il leader Nord Corea no Kim Jong-un torna a minaccia re gli Usa nel suo consueto messaggio di inizio anno trasmesso dalla tv di stato della Corea del Nord . La nostra forza nucleare è stata “completata”, ha aggiunto Kim che poi ha avvertito: “Gli Usa non inizino mai una ...

