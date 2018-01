News Genoa | tre giocatori non si sono allenati | dettagli e comunicato

News Genoa - le ultime sulle condizioni di Bertolacci : importanti novità : News Genoa – “Pranzo e riunione tecnica in sala video. Allenamento e poi il rompete le righe, in attesa della rifinitura di domani, corredata dalla conferenza di mister Ballardini (Villa Rostan, ore 13). Dopo la doppia sessione archiviata nella giornata di mercoledì, il gruppo è tornato ad alzare i giri proseguendo la preparazione agli ordini dello staff. Torello e riscaldamento. Poi esercitazioni a gruppo suddiviso nelle due metà ...

News Genoa - stop in allenamento per un titolare : il report odierno : News Genoa – “Quasi dieci ore insieme per ripartire, condividere la quotidianità, aumentare i giri nel motore. Al Centro Sportivo Signorini è andato in scena il secondo giorno di allenamenti diretti da mister Ballardini, con l’assistenza dello staff di collaboratori. Doppia seduta con colazione e pranzo assieme. Nella prima parte della giornata il gruppo è stato suddiviso in due tronconi, espletando a fasi alterne esercitazioni di ...