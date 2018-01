New York e Rio in festa per salutare il nuovo anno

Le mostre da non perdere nel 2018 a Londra - Milano - Parigi e New York : C'è tempo ancora fino al 18 febbraio per visitare la mostra dedicata all'opera e all'eredità lasciata al mondo della moda da Cristóbal Balenciaga. Esposti al pubblico, 100 pezzi realizzati dal '...

Benvenuto 2018! Dall'Australia a New York le immagini dei festeggiamenti in tutto il mondo : Miliardi di persone in tutto il mondo, dall'Asia alle Americhe passando per l'Europa, hanno festeggiato l'arrivo del Nuovo Anno.Ad aprire le danze, ovviamente, il Pacifico. Sydney è stata la prima grande capitale a entrare nel 2018: un milione e mezzo di persone si sono riversate sulle rive della baia in una bella sera d'estate per il tradizionale spettacolo pirotecnico. La cascata arcobaleno di fuochi d'artificio lanciati dal famoso ...

Felice anno nuovo! Ecco il Capodanno a New York : 2 milioni sfidano il gelo a Times Square : Circa due milioni di persone hanno sfidato il gelo a Times Square per dare il benvenuto al 2018 nella piazza più celebre di New York: residenti e turisti hanno sfidato i -12,7°C, una temperatura che non veniva registrata dal 1917. Le celebrazioni per l’arrivo del nuovo anno nel cuore della Grande Mela sono state caratterizzate da esibizioni musicali, fuochi d’artificio, 1.360 kg di coriandoli e 25.000 palloncini. Il sindaco Bill de ...

Capodanno - misure di sicurezza al massimo livello a New York : Tutto pronto per il Capodanno a Manhattan con la consueta festa per l'attesa della mezzanotte a Times Square dove si riversa ogni anno oltre un milione di persone. E quest'anno le misure di sicurezza ...

GANGS OF New YORK/ Info streaming e trailer : su Rai 3 in onda il film con Leonardo DiCaprio (30 dicembre 2017) : GANGS of New YORK, in onda su Rai Tre il film con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz e Liam Neeson. La pellicola è stata diretta da Martin Scorsese. (oggi, 30 dicembre 2017)(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 20:24:00 GMT)

Il Vespucci a New York e i 22mila ordigni del Comsubin : ... in Mar Mediterraneo come negli oceani, a tutela degli interessi nazionali e per rappresentare al meglio il made in Italy nel mondo. Il 2017 ha visto la Fregata Europea Multi Missione Carabiniere ...

Incendio New York : morto anche soldato eroe e soccorritore : Tra le vittime dell’Incendio che ha provocato la morte di 12 persone ieri a New York, c’è anche un soldato della Guardia nazionale, morto tra le fiamme dopo aver portato in salvo quattro persone ed esser rientrato nell’edificio a prestare ancora soccorso. Probabilmente è morto asfissiato. Emmanuel Mensah era a casa per le vacanze di Natale: giunto negli USA cinque anni fa dal Ghana, era a New York per la prima volta dopo essere ...

Ondata di gelo eccezionale porta gli USA nel freezer a Capodanno : -20°C a New York - -40°C in Minnesota. Trump scherza : “farebbe bene un po’ di riscaldamento globale” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a parlare dei cambiamenti climatici dicendo che agli Stati Uniti farà bene “un poco” di riscaldamento globale per combattere l’eccezionale Ondata di gelo che sta colpendo il Paese negli ultimi giorni dell’anno e che si intensificherà secondo tutte le previsioni a Capodanno e ad inizio 2018. “Sulla costa Est potrebbe essere la notte di fine anno più fredda mai ...

Gangs of New York/ Su Rai 3 in onda il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio (oggi - 30 dicembre 2017) : Gangs of New York, in onda su Rai Tre il film con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz e Liam Neeson. La pellicola è stata diretta da Martin Scorsese. (oggi, 30 dicembre 2017)(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 09:41:00 GMT)

INCENDIO A New YORK/ Nel Bronx - l'America dei poveri esiste ancora : Un INCENDIO nel Bronx (New YORK), che potrebbe essere scoppiato involontariamente nella cucina di un'abitazione, ha fatto 12 vittime.

New York Times : «Bombe italiane usate dall'Arabia Saudita contro i civili nello Yemen» : «Bombe italiane, morti yemenite». Con un video reportage pubblicato in prima pagina sul suo sito il New York Times rilancia un tema tanto delicato quanto noto: armi fabbricate in Italia e...

Usa - incendio in un edificio di New York : rogo causato da un bambino : Sarebbe divampato in una cucina del primo piano, provocato da un bambino di 3 anni che giocava con i fornelli, l’incendio scoppiato ieri sera in un condominio del Bronx, a New York, negli Stati Uniti, in cui sono morte 12 persone, tra cui quattro bambini. Lo ha reso noto il capo dei vigili del fuoco di New York, secondo quanto riportato dall’agenzia Dow Jones. La notizia è poi stata confermata dal sindaco di New York, Bill de Blasio, ...

Yemen - l'inchiesta del New York Times : "Bombe italiane vendute all'Arabia Saudita e usate sui civili" : Il reportage mostra le presunte prove fotografiche dell'uso di queste armi contro i civili e ricostruisce il loro tragitto dagli stabilimenti sardi fino in Yemen. Un senatore M5s: "Ho fornito materiale ai giornalisti"

New York Times : “In Yemen bombe prodotte in Italia usate sui civili” : «bombe Italiane, morti Yemenite»: così titola il New York Times, che ha pubblicato online un video reportage sulla vendita all’Arabia Saudita di armi prodotte in uno stabilimento della Sardegna dall’azienda RWM, di proprietà della tedesca Rheinmetall Defence. bombe della serie MK8, identificabili dalle matricole A4447: il quotidiano ha trovato tra...