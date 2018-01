: RT @ParzialePaolo: New Jersey, 16enne uccide padre, madre e sorella a Capodanno. E con chi cazzo ha brindato? - angy52 : RT @ParzialePaolo: New Jersey, 16enne uccide padre, madre e sorella a Capodanno. E con chi cazzo ha brindato? - ParzialePaolo : New Jersey, 16enne uccide padre, madre e sorella a Capodanno. E con chi cazzo ha brindato? - ventodilibertaa : ECCO LA GRANDE AMERICA - sdallagata : #armilegali in USA: Orrore di Capodanno in New Jersey. A 16 anni uccide i genitori, la sorella e un’amica di famigl… - ilfaroonline : Prova la App del Faro Latina, auto travolge in pieno il new jersey e si ribalta, morto 44enne ucraino… -

Unha ucciso i genitori e la sorella la notte dell'ultimo dell'anno nella loro casa a Long Branch, in New, con un fucile d'assalto. Il teenager, che è stato arrestato senza incidenti, ha ammazzato anche un'amica didi 70 anni, che viveva nella stessa abitazione. La polizia ha recuperato il fucile semiautomatico usato per la strage. Non chiaro se in casa siano state ritrovate altre armi.(Di lunedì 1 gennaio 2018)