Nel 2018 prime volte e sfide diplomatiche | lo sport allarga i confini

Dall'Ariete ai Pesci - ecco cosa sarà Nel 2018 dei nostri segni zodiacali : ... estrapolate la grinta, viaggiate, amate, seguite la bussola della speranza e, come per incanto, persino questo perverso mondo sembrerà più accettabile. Sentimentalmente vi innamorerete o se stufi di ...

Capodanno 2018 - la festa Nelle piazze tra musica - show e massima allerta : Firenze, 1 gennaio 2018 - Si festeggia il Capodanno 2018 nelle città, con tanta musica e grandi show. massima allerta da parte delle forze dell'ordine: un occhio speciale viene rivolto alla sicurezza ...

Capodanno 2018 - la festa Nel mondo : Tonga e la Nuova Zelanda sono stati tra i primi Paesi a salutare l’arrivo del nuovo anno con i fuochi d’artificio

Capodanno 2018 - brindisi e feste in piazza Nelle città italiane : Da Palermo a Torino, ecco come le città italiane hanno festeggiato il 2018: fuochi d'artificio, brindisi in piazza e poi musica

Astronomia : Superlune - stelle cadenti e congiunzioni. Ecco cosa ci attende Nel cielo del mese di Gennaio 2018 : Salutato il 2017, inizia un nuovo anno ed in particolare un nuovo mese ricco di eventi astronomici: Ecco di seguito cosa ci riserva il cielo del mese di Gennaio 2018. Il Sole si trova nella costellazione del Sagittario fino al 20 Gennaio, quando passerà in quella del Capricorno. Il 3 Gennaio alle ore 06:34 la Terra raggiungerà la minima distanza dal Sole (il perielio, 147.097.233 km) La Luna è in fase di plenilunio il 2, Ultimo Quarto il 8, ...

Non solo Totti e Bolt : quelli che…«Nel 2018 cambio vita» : «Spegnere la luce non è facile, adesso ho paura». Era il 28 maggio quando Francesco Totti, in un Olimpico tutto esaurito, annunciava pubblicamente il suo ritiro dal calcio giocato. In lacrime i tifosi della Roma, ma occhi lucidi pure per lui: l’ex capitano giallorosso, infatti, non ha nascosto la sua tristezza nel doversi levare per l’ultima volta gli scarpini e neppure il suo timore riguardo quello che sarà il prosieguo della vita. Non sapeva ...

Firenze. Ecco i primi lavori che prendono il via Nel 2018 : Ecco i lavori che prenderanno il via nella prima settimana del 2018 sulle strade cittadine. La sistemazione di tombini della rete idrica in via del Romito e via Reginaldo Giuliani, ma anche un nuovo allaccio all’acquedotto in via di Careggi e…Continua a leggere →

Oroscopo 2018 - Sagittario/ Paolo Fox - AntoNella Clerici : traballante Nel lavoro - ma sogna di coronare l'amore : Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Sagittario, quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno di Antonella Clerici.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 02:25:00 GMT)

Oroscopo 2018 Scorpione/ Paolo Fox - AntoNella Elia : recupero fisico e rivincita Nel lavoro - come da previsioni : Oroscopo 2018 di Paolo Fox: Scorpione, quali sono state le previsioni dell'astrologo per il segno dello Zodiaco? Rivediamo l'anno della showgirl Antonella Elia.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 01:51:00 GMT)

Capodanno 2018 - countdown video/ Buon anno : Napoli Nella top 10 dei migliori fuochi - ma la batte... : Capodanno 2018: il conto alla rovescia per l'arrivo dell'anno nuovo si sta avvicinando. Ripercorriamo tutte le gaffe recenti riguardanti il countdown della notte di Capodanno.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 23:13:00 GMT)

Whatsapp : il declino Nel 2018? Ecco le killing features del maggiore concorrente Video : #Whatsapp, senza ombra di dubbio, ha fatto la storia. Se oggi gli sms sono considerabili alla stregua delle televisioni a tubo catodico o delle auto con gli alza cristalli manuali gran parte del merito o della colpa è riconducibile al più diffuso dei sistemi di messaggistica istantanea. La leadership rispetto ad una miriade di concorrenti appare salda, ma c'è chi, come ad esempio #Telegram, inizia a scalpitare, a diffondersi a macchia d'olio e ...

Marò - Latorre : "Spero Nel 2018 porti notizia attesa" : "Non passa giorno che non incontri italiani che affettuosamente mi abbracciano e mi stringono la mano , un gesto di affetto e riconoscenza molto importante per me come militare e come uomo e più ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : quando si fanno? Il calendario completo e le date. L'Italia difende il primato Nel medagliere storico! : Il programma prevede sostanzialmente gli stessi sport che siamo abituati a vedere ai Giochi con alcune aggiunte. Non è detto che tutti i big internazionali siano presenti (ci sono sempre delle ...

Accadde cinquant'anni fa : gli anniversari che ci aspettano Nel 2018 : 14-15 gennaio 1968 - Terremoto disastroso nel Belice. La valle del Belice, nella Sicilia occidentale, è devastata da ripetute scosse sismiche (la più forte, nella notte, di magnitudo 6,4). Epicentro ...