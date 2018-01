Nba | Westbrook show | ma vince Dallas Boston non si ferma più

Nba - non basta Westbrook - Dallas passa a OKC. Clippers in ripresa - vincono Boston e Washington : Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 113-116 TABELLINO Da quando sono arrivati in città, ormai 10 anni fa, la partita dell'ultimo dell'anno a Oklahoma City è un classico, e incoraggiante anche il ...

Basket - Nba 2017-2018 : i Rockets soffrono ma tornano a vincere - Harden ne mette 40 - Westbrook da sogno : Sono 8 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di Basket più importante e spettacolare del mondo. Dopo 5 sconfitte consecutive i Rockets pongono fine al digiuno da vittorie imponendosi 148-142 contro i Lakers al Toyota Center. Protagonista del confronto, neanche a dirlo, James Harden, autore di 40 punti 2 rimbalzi e 11 assist. Una doppia doppia da urlo che ha ...

Nba - Anthony : "Un Westbrook così giova alla squadra" : ROMA - Una delle squadre senza dubbio più in forma del momento in NBA sono gli Oklahoma City Thunder che questa notte contro i Toronto Raptors hanno colto la sesta vittoria consecutiva (l'ottava nelle ...

Nba - terzo ko consecutivo per Houston - i 31 punti di Westbrook guidano OKC al quinto successo in fila : Oklahoma City Thunder-Houston Rockets 112-107 TABELLINO Le stelle più attese " Russell Westbrook e James Harden " partono entrambe piano nella quarta sfida del cartellone natalizio NBA e così a rubare ...

Nba - terzo ko in fila per Houston - i 31 punti di Westbrook guidano OKC al quinto successo in fila : Oklahoma City Thunder-Houston Rockets 112-107 TABELLINO Le stelle più attese " Russell Westbrook e James Harden " partono entrambe piano nella quarta sfida del cartellone natalizio NBA e così a rubare ...

Nba Regular Season 2017/18 : DeRozan e Westbrook fanno volare Raptors e Thunder - bene anche Nuggets e Pelicans! : L’NBA Regular Season 2017/18 ci ha fatto un grandissimo regalo pre-natalizio offrendoci tantissime partite che hanno dato grande spettacolo. A contribuire in maniera importante a questo spettacolo sono stati DeMar DeRozan e Russell Westbrook, autentici mattatori di questo fine settimana. Ora senza indugio andiamo ad analizzare i risultati di questa tre giorni di NBA Regular Season, partendo dalle 5 partite giocate venerdì. Partiamo ...

Nba - Westbrook trascina i Thunder - Oladipo tiene in alto Indiana : L'undicesima tripla doppia stagionale di Westbrook, i 26 punti di George e i 16 di Anthony sono le firme d'autore di OKC sulla quarta vittoria consecutiva, la sesta nelle ultime 7, con la pratica Utah ...

Nba - risultati della notte : tripla doppia per Westbrook e 10vittoria nelle ultime 13 per OKC : Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 89-103 IL TABELLINO Non ditelo troppo forte, ma forse i Thunder hanno davvero trovato il giusto equilibrio tra tutte le loro parti. Pur essendo alla seconda partita ...

Nba 2017-2018 : Golden State infila l’undicesima - cade ancora Houston. Belinelli scrive 27 - ma vince Westbrook sulla sirena : Sono nove le partite della notte NBA. Cambio al vertice della Western Conference con i Golden State Warriors che firmano il sorpasso sugli Houston Rockets. Decisivo l’undicesimo successo di fila dei campioni in carica, che superano in casa i Los Angeles Lakers per 113-106, nonostante l’assenza dell’infortunato Steph Curry. MVP della serata Kevin Durant, che chiude con 33 punti, mentre agli ospiti non bastano i 24 punti e 14 ...

Nba : Sixers-Thunder - sfida in 3 OT! Vince OKC - decisiva la tripla doppia di Westbrook : Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder 117-119 3OT IL TABELLINO La aspettavamo da un po' una partita del genere. Uno scontro selvaggio, continuo, pieno zeppo di botta e risposta ininterrotti, chiuso ...

Nba - risultati della notte : serata di triple doppie - Westbrook e James trascinano OKC e Cleveland : Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 101-102 OT IL TABELLINO Sembrava destinata a essere l'ennesima serata frustrante per gli Oklahoma City Thunder: con Paul George ancora fuori servizio a causa ...

Nba Regular Season 2017/18 : Westbrook e Curry straripanti - OKC e Golden State ringraziano! : L’ottava settimana della NBA Regular Season 2017/18 è iniziata nel segno dei grandi nomi di questa lega. In modo particolare Russell Westbrook e Steph Curry si sono presi la scena trascinando le loro squadre al successo in questi tre giorni sempre appassionante di questa pazza NBA Regular Season. Ma andiamo con ordine partendo dall’ultima partita giocata domenica sera che ha visto i Magic di un super Vucevic (3 punti e 12 ...

Nba - Oklahoma City-Utah 100-94 - Westbrook in tripla doppia : Sembrava un altro fiasco, un'altra di quelle partite (ce ne sono state decisamente troppe finora) in cui chiedersi perché l'attacco di Oklahoma City, con tutte quelle star, proprio non ne vuole sapere ...

Nba - OKC rimonta Utah sulle spalle della 7tripla doppia di Russell Westbrook : Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 100-94 Se si vogliono giocare i playoff, ci sono partite durante la stagione che semplicemente non si possono perdere. La sfida casalinga con gli Utah Jazz dava ...