NBA | non basta Westbrook | Dallas passa a OKC Clippers in ripresa | vincono Boston e

NBA - Draymond Green non ha dubbi : 'Kevin Durant difensore dell'anno - il mio voto io lo darei a lui' : ... a partire dalle 2.33 stoppate che distribuisce ogni sera (dietro solo a Myles Turner in tutta la lega), sta convincendo molti delle capacità difensive di uno dei migliori attaccanti al mondo. Il ...

NBA 2017-2018 : Golden State-Cleveland - la sfida infinita. Natale con LeBron - ma non con Curry : Tutto il mondo guarderà questa partita e sia LeBron sia KD sanno che conta vincere molto più di altre volte. CLICCA QUI PER TUTTI LE NEWS SUL BASKET

NBA 2017-2018 : Golden State-Cleveland - la sfida infinita. Natale con LeBron - ma non con Curry : Natale per tutti gli appassionati di basket vuol dire solo una cosa “NBA Christmas Day”. Nella serie di partite che la NBA ha in programma c’è ovviamente la sfida più attesa, quella che è valsa il titolo nelle ultime tre stagioni e che, secondo i pronostici di inizio anno, si riproporrà per una quarta volta. Si parla ovviamente di Golden State Warriors contro Cleveland Cavaliers. Si gioca in California in casa dei campioni in carica, reduci ...

NBA - I Warriors si regalano la vetta ad Ovest. Un super Belinelli non basta agli Hawks : Oakland (Stati Uniti), 22 dicembre 2017 – Regali di Natale anticipati per i Golden State Warriors che sotto l'albero hanno trovato l'undicesima vittoria consecutiva e il primato in solitaria della ...

NBA : Hou-stop dopo 14 gare - non bastano i 51 di Harden contro i Lakers : Houston Rockets-Los Angeles Lakers 116-122 IL TABELLINO Alla fine questo momento prima o poi sarebbe dovuto arrivare. Gli Houston Rockets interrompono la striscia di 14 successi, la più lunga tra ...

NBA 2017-2018 : i Warriors vincono ancora - cadono i Rockets - non bastano i 51 punti di Harden : Sono ben 12 le partite nella notte NBA. Andiamo a raccontarvi cosa è accaduto sui campi della Lega di basket più importante e bella del mondo. Continua la striscia positiva dei Warriors: 9 vittorie nelle ultime 9 uscite per il roster di Steve Kerr. 97-84 per Golden State contro i Memphis Grizzlies in un confronto dove Klay Thompson è stato come al solito assai produttivo come i 29 punti ed i 5 assist evidenziano, al pari di Kevin Durant (22 ...

NBA 2017-2018 : Kobe ispira i Lakers ma non basta - vincono Warriors - Celtics e Rockets : Una notte speciale, oltre le 10 partite in calendario. I Los Angeles Lakers e l’intera NBA, oggi, hanno reso omaggio a Kobe Bryant, con il ritiro delle due maglie che ha usato in carriera con i gialloviola, il numero 8 degli inizi e il 24 degli ultimi anni, in una cerimonia allo Staples Center che è stato casa sua dal primo all’ultimo giorno da giocatore professionista. Oltre questo momento, sicuramente magico a suo modo, andiamo a ...

NBA - 'uguaglianza' ma non in campo : il dominio di King James - che ora aspetta Isaiah Thomas : Quella scarpa sinistra bianca, quella destra nera e quel messaggio scritto a caratteri cubitali " Equality, uguaglianza " fanno più rumore dell'ennesima vittoria con tripla doppia per i Cleveland ...

NBA - nuovo show di LeBron e nuovo attacco a Trump : "Non vogliamo un dittatore" : L'approdo a Washington, casa dei Wizards ma soprattutto del nemico Donald Trump, ha garantito a LeBron James l'occasione per inviare messaggi forti. Un'occasione che King James non ha sprecato: all'...

NBA - Toronto e DeRozan non si fermano più. Indiana e Detroit ripartono : I Raptors si confermano inarrestabili in casa e battono Sacramento con 21 punti di DeRozan. Vittoria importante in chiave playoff per i Pacers che vincono a Brooklyn con 43 punti della coppia ex-...

NBA - Hawks e Clippers - non ci resta che perdere : ko a Memphis e Washington : Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks 96-94 IL TABELLINO I Memphis Grizzlies prendono una boccata d'ossigeno battendo a fatica gli Hawks e conquistando il secondo successo nelle ultime 18 partite. Atlanta ...

NBA - LeBron e Cleveland : sinfonia n. 13. Boston e Golden State non si fermano : Non si ferma la corsa dei Cavs che, seppur con qualche brivido di troppo, centrano il 13° successo di fila sui Kings. A far passare la paura ci pensa LeBron James con la tripla che, a 15' dalla sirena,...

NBA - la moglie di D'Antoni non dimentica il tweet di Magic : "Sono tornati i giorni felici…" : Sono passati tre anni e mezzo da quando Mike D'Antoni diede le sue dimissioni dal ruolo di allenatore dei Los Angeles Lakers. Un'esperienza negativa per lui e per la sua famiglia, visto che era ...