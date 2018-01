Napoli | ragazzi sparano in aria dalle moto | 12enne ferito a una gamba

Capodanno - festa blindata nelle piazze. A Napoli - spari in aria : ragazzino di 12 anni ferito a una gamba : festa blindata per il Capodanno nelle piazze italiane. ferito un 12enne a Napoli: era su un balcone e dei ragazzi in motorino avrebbero sparato in aria. Sempre a Napoli colpito da un proiettile ...

Napoli - ragazzino accoltellato da baby gang - il 15enne fermato : 'Non sono io nel video : ero a casa con mamma' : Si è svolto stamane davanti al gip del tribunale dei minori l'interrogatorio di garanzia del 15enne fermato il 24 dicembre con l'accusa di far parte del commando che ha ferito gravemente a coltellate ...

Napoli - Allan tra i ragazzi trapiantati del Monaldi : Napoli - Un po' di gioia per alcuni bambini ricoverati nel Monaldi a Napoli , grazie alla visita odierna del calciatore azzurro Allan , che ha deciso di trascorrere il suo Natale nell'ospedale ...

Napoli - ragazzino accoltellato : fermato 15enne : Napoli, 24 dic. (Adnkronos) - fermato uno degli autori del ferimento del 17enne accoltellato in via Foria, a Napoli, lo scorso 18 dicembre. Si tratta di un 15enne, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni su richiesta

L’energia? Roba da ragazzi. A Napoli le premiazioni di Enel Playenergy : Indietro 14 dicembre 2017 Napoli – Oltre 70 studenti da tutta la Campania hanno animato da protagonisti le premiazioni della XIV edizione di Enel Playenergy che si sono svolte a Napoli presso l’Auditorium Enel di via Galileo Ferraris lo scorso martedì 12 dicembre. Al concorso, che l’azienda energetica dedica ogni anno alle scuole di ogni […] L'articolo L’energia? Roba da ragazzi. A Napoli le premiazioni di Enel Playenergy sembra essere il ...

Sturaro risponde pesantemente agli insulti di un ragazzino tifoso del Napoli Video : I calciatori, si sa, sono da sempre gli idoli dei ragazzini italiani, che sognano di diventare come loro. Immaginatevi di avere 12 anni, di commentare un link sui social, e di avere una risposta diretta da un campione di Serie A: sareste al settimo cielo, ma non è questo il caso del piccolo #tifoso del Napoli, che è stato coinvolto in un pesante scambio di battute con Stefano Sturaro. Lo scambio di insulti e le scuse del giocatore Il primo ...