Napoli e Juve salutano la concorrenza | che duello per lo scudetto

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore - il Napoli sogna Deulofeu e la Juventus vuole Emre Can : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore - il Napoli sogna Deulofeu e la Juventus… : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

Milan Tafazzi - Napoli babà - Juventus sempre là : ma la vera notizia del 2017 è che abbiamo un campionato divertente : È finito il girone d’andata, è finito pure il 2017. Il bluff di Roma e Inter si è forse definitivamente sgonfiato, ma davanti resta il testa a testa tra Napoli e Juve, la corsa per l’Europa promette di essere accesa fino in fondo e nella lotta per la salvezza ci sono sette squadre coinvolte per due posti (uno è già assegnato al Benevento). Insomma, pare che abbiamo ancora un campionato: è questa la bella notizia di Capodanno, e pure la speranza ...

CLASSIFICA SERIE A / Napoli campione d'inverno - altro testa a testa con la Juventus? (19^ giornata) : CLASSIFICA SERIE A: il Napoli chiude il girone di andata con il titolo di campione d'inverno, ma la Juventus resta ad un solo punto e Inter e le due romane sono comunque in agguato(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 13:10:00 GMT)

Serie A bilancio del girone di andata : Napoli-Juve fuga per lo scudetto. Lotta serrata per Champions e salvezza! : ... regolare quarto gol dei bianconeri ? Mazzoleni e Var impeccabili Juventus, passa di moda il made in Italy: a Verona si salva solo Chiellini Verona-Juventus diretta tv e live streaming, Serie A oggi ...

Serie A : Napoli-Juventus - non è una sfida impari : Un Napoli contro due o cento Juventus: letta così, la grande sfida del girone di ritorno in Serie A nasce impari. Eppure finora, da agosto fino a quest'ultimo giorno del 2017, il campionato è stato ...

Napoli-Juve poi è nebbia E buttiamo la tecnologia : Il VAR e le sue scorie vanno raccolte e migliorate ma non accettate a prescindere, per cortigianeria politica ed elettorale. Riassunto di San Silvestro: dietro il Napoli e la Juventus c'è la nebbia. ...

Napoli e Juventus - siamo : il Napoli la vera sorpresa del girone di andata finito ieri. 48 punti sono tanti, 9 più dello scorso inverno, valgono 96 punti a fine stagione. Solo due squadre hanno fatto meglio nei gironi a venti ...

La Juventus chiude il 2017 a -1 dal Napoli capolista : I bianconeri battono 3-1 il Verona al Bentegodi con una rete di Matuidi al 6′ e una doppietta di Dybala nel secondo tempo, decisiva dopo il pareggio di Caceres. Al termine del girone d’andata, la squadra di Allegri è ad un…Continua a leggere →

Serie A Verona - Pecchia : "Juventus e Napoli forti ma diverse" : ... l'allenatore del Verona , non si sbilancia quando si parla di scudetto: "Meglio la Juventus o il Napoli? Continuo a vedere due squadre forti con caratteristiche diverse - spiega a Sky Sport - . Il ...

Juventus - Allegri : 'Scudetto? Aspettiamo un passo falso del Napoli' : Insieme a Neymar sarà uno dei due migliori giocatori al mondo: il futuro è dalla sua parte, non deve avere ansie '. Juve, la doppia Joya: ritrova Dybala e il Napoli a -1 ' Prima del gol stavo ...

Juve - Allegri : "Napoli avanti? C'è tempo per passarlo. Dybala - conta la testa..." : "Importantissimo che sia tornato al gol. Sono contento io, è contento lui, sono contenti tutti. Non deve ascoltare i paragoni: nei prossimi anni sarà il migliore insieme a Neymar". Nonostante qualche ...

Dybala show - doppietta al Verona : la Juventus vince 3-1 - Napoli a -1 : Alla fine ci pensa Dybala. Due splendidi gol della Joya trascinano una Juventus svogliata alla vittoria nell'ultima gara del girone d'andata di Serie A e di tutto il 2017. Al Bentegodi, sul campo dell'...

Verona-Juventus 1-3 : si sblocca Dybala - doppietta decisiva per restare in scia del Napoli : (a breve il servizio completo) LA CRONACA LE FORMAZIONI: VERONA: Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Caceres; Zuculini, Buchel B.; Rómulo, Bessa, Verde; Kean JUVENTUS: Szczesny; Lichtsteiner, ...