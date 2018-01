Napoli-Atalanta | il report dell’allenamento odierno ed i convocati orobici

Coppa Italia - Napoli-Atalanta 1-2 : Castagne e Papu Gomez puniscono gli azzurri : L'Atalanta torna bestia nera del Napoli, espugna il San Paolo (2-1) e conquista la semifinale di Coppa Italia. Bergamaschi avanti nella ripresa con il gol di Castagne, a dieci minuti dalla fine...

Coppa Italia - Napoli Atalanta 1-2 : cronaca - tabellino e interviste : cronaca DEL MATCH PRIMO TEMPO Ritmi elevati, grande pressione da entrambe le formazioni. Il Napoli ci prova a 7 con Callejon che, servito da Diawara entra in area e calcia di sinistro: Berisha con ...

Napoli-Atalanta 1-2 : pagelle e tabellino : Napoli-Atalanta, Coppa Italia 2017/2018, in diretta live: formazioni ufficiali, cronaca, sintesi, risultato, pagelle e tabellino.

LIVE Napoli-Atalanta - Coppa Italia 2018 in DIRETTA : 1-2 - Mertens la riapre a 5 dalla fine! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Napoli-Atalanta, quarto di finale della Coppa Italia 2017-2018 : cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere insieme tutte ...

Napoli-Atalanta - le probabili formazioni : scalpitano Sepe - Rog e Diawara : Neanche il tempo di stappare lo spumante e si torna già in campo. Domani il Napoli riapre il San Paolo per la prima sfida del 2018 e lo fa per passare i quarti di finale di Coppa Italia. Va in scena Napoli-Atalanta, con gli azzurri a caccia del pass semifinale che probabilmente significherà affrontare […] L'articolo Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: scalpitano Sepe, Rog e Diawara proviene da ultimecalcionapoli.it.

DIRETTA/ Napoli-Atalanta (risultato finale 1-2) streaming video Rai : Mertens accorcia ma non basta!

Coppa Italia - highlights Napoli-Atalanta 1-2 : Castagne e Gomez portano i nerazzurri in semifinale (VIDEO) : Coppa Italia, highlights Napoli-Atalanta 1-2: Castagne e Gomez portano i nerazzurri in semifinale (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... highlights Napoli-Atalanta 1-2, VIDEO GOL Coppa Italia- Il Napoli, reduce dalla vittoria di Crotone, ospita l’Atalanta per i quarti di Coppa Italia. Al San Paolo, i nerazzurri vincono per 2 a 1 grazie ai gol di ...

Coppa Italia - Napoli-Atalanta 1-2 : gol di Castagne - Gomez e Mertens : Da Gasp a... Gasp. La prima sconfitta del 2017 del Napoli al San Paolo fu per mano dell'Atalanta, che vinse con la doppietta di Caldara il 25 febbraio. La prima sconfitta del 2018 in casa (e in ...

Napoli-Atalanta 1-2 - il tabellino : Napoli-Atalanta 1-2 (0-0) MARCATORI: Castagne (A) al 5', Gomez (A) all'81', Mertens (N) al 40' s.t. NAPOLI (4-3-3) Sepe; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Rog, Diawara, Hamsik (dall'11' s.t. ...

Pagelle Napoli-Atalanta 1-2 : Hamsik non incide - Gomez è una sentenza : Pagelle Napoli-Atalanta – Comincia nel peggiore dei modi il 2018 del Napoli. I partenopei salutano la Coppa Italia eliminati ai quarti di finale da un’ottima Atalanta che conquista il pass per le semifinali grazie ai goal di Castagne e Gomez, inutile la rete di Mertens nel finale. Sarri sorprende lanciando titolari Rog e Diawara a centrocampo, ma soprattutto e Zielinki e Ounas in attacco con Mertens e Insigne inizialmente in ...

Inizio di 2018 da incubo per il Napoli : eliminato dalla Coppa Italia - la colpa è di De Laurentiis. Atalanta in semifinale con merito! : 1/12 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Quarti Coppa Italia : Napoli-Atalanta 1-2 : 22.39 Impresa dell'Atalanta al San Paolo: gli orobici superano il Napoli (1-2) nel quarto di Coppa Italia e aspettano in semifinale chi vince tra Juve e Toro. Bergamaschi compatti con un pressing puntuale.Sarri sfodera un robusto turnover in avvio. Buon intervento di Berisha su Callejon (7'), poi si vede il buon piglio dell'Atalanta. In apertura di ripresa (50') Castagne trova il varco giusto, Sarri inserisce i big Mertens e Insigne, ma ...

