Mussolini personaggio del 2017 | la provocazione de ' Il Tempo'

: Il commento (di M.Veneziani). Perché Mussolini è il personaggio del 2017 - barbadilloit : Il commento (di M.Veneziani). Perché Mussolini è il personaggio del 2017 - miluna : Mussolini, il personaggio dell'anno - edumaestra : Mussolini, il personaggio dell'anno - MioCapitanoFT10 : @nadiarizzo1608 Non riesco a capire quale potrebbe essere il pericolo per questa nazione, il ricordo di Mussolini. Personaggio di 80 anni fa - MarioBocchio : #Mussolini, il personaggio dell'anno -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 1 gennaio 2018) A quanto pare il duce è redivivo, non solo nel surreale e satirico film di Luca Miniero VIDEO, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 1 febbraio. Benitoè ancora vivo, nonostante abbia 134 anni e sia effettivamente morto da 72. Il dittatore è ilitaliano dell'anno, tanto da essersi meritato la prima pagina con tanto di foto su '#Il' nell'edizione del 30 dicembre. Ed è subito polemicaè molto più vivo dei nostri politicanti, si legge nell'editoriale a firma di Marcello Veneziani ed i motivi di una tale scelta provocatoria sono specificati in maniera evidente nella stessa prima pagina. Veneziani fa riferimento all'approvazione della legge contro la propaganda fascista o alle polemiche scatenate dalla presenza della nota spiaggia di Chioggia, densa di simboli e scritte inneggianti al Ventennio. Ma il risveglio di ...